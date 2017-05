MATIĆ: ‘Volio bih dvije minute razgovarati s Plenkovićem, ali bi onda trebalo pištolj staviti dalje od njega… Čovjek bi se odmah ubio’

Gost Novog dana na N1 televiziji bio je bivši ministar branitelja Predrag Matić. Prokomentirao je svoju izjavu da bi potpisi premijera Andreja Plenkovića i Željka Glasnovića mogli koštati Hrvatsku više od milijardu kuna?

MATIĆ O GLASNOVIĆEVIM UVJETIMA: ‘Za to će trebati milijarde. Neka mu Plenković da svoj stan, a ne da ga kupuje državnim novcem’

“Jedna od stvari koja je bila problem i zbog čega je šator bio postavljen, uvijek je tamo bilo 90 posto pripadnika HVO-a. Njima je mnogo toga obećano i sada imate jedan ‘čudnovati kljunaš’, zakon koji Medved najavljuje zakon i uvijek govori ‘uskoro ću, uskoro ću’. Nas je tužilo 250 pripadnika HVO-a za neke tobože zaostatke invalidnina i mi smo temeljem odluke morali isplatiti 45 milijuna kuna. Kad to sad pomnožite sa svim članovima HVO-a dolazimo do milijardu i tristo. Zato ovaj zakon ne ide. Sada ih je general Glasnović stisnuo zahtjevom koji je skandalozan”, rekao je Matić i dodao:

‘Ovime se zakucava čavao u lijes bosanskim Hrvatima’

“Ovime se zakucava čavao u lijes bosanskim Hrvatima koji se brane u Haagu da Hrvatska nema nikakve veze s napadom na Bosnu. Prije bi na red trebali doći hrvatski branitelji koji su se borili u Hrvatskoj, da iskoristim šovinističku izjavu gospodina Brkića. Svaka čast dečkima iz HVO-a, ali kako bi rekao Brkić – prednost Hrvatima iz Hrvatske. Već se i Godot pojavio nekoliko puta, a taj zakon nije, a ja tvrdim da ni neće. HVO-ovci će biti Agrokor za branitelje u Hrvatskoj. Kada Zakon o braniteljima stupi na snagu ti dečki će samo podnijeti zahtjev, sada su nas morali tužiti.”



Matić je objasnio i kako je došlo do tog zakona i dogovora po kojem Hrvatska nešto duguje HVO-u.

“Kada sam došao u Ministarstvo rečeno mi je da je to džentlmenski dogovor Tuđmana, Šuška i pojedinih generala s HVO-ovcima, da im se isplate invalidnine. Štancale su se tada potvrde o invalidnosti, tisuće ih je ranjeno na istom mjestu na isto vrijeme. Sadašnjim zahtjevom generala Glasnovića i potpisom ministra i premijera otvoren je proračun. Imat ćete 500 tisuća oboljelih od PTSP-a”, rekao je.

GLASNOVIĆ OSIGURAO VEĆINU HDZ-U: Za svoj glas postavio je Plenkoviću ovih pet uvjeta… A premijer ih je potpisao!

Iz HDZ-a, međutim, opovrgavaju iznos od 1,3 milijarde kuna koji je Matić spomenuo na saborskoj sjednici.

“Premijer je mogao govoriti još 15 minuta, nije ništa rekao. Volio bih sjesti i dvije minute razgovarati s njim, ali bi onda trebalo pištolj staviti malo dalje od njega, jer bi se čovjek odmah ubio. Oni ga lažu! Gospodinu Ćoriću bih poručio da sam četiri godine bio ministar. Ali to je HDZ. Ljudi se iz Irske vraćaju na izbore u Vukovar pa natrag u Irsku. To pokazuje koliko su oni u stanju ljudima isprati mozak”, kaže Matić i dodaje:

“Mi u Hrvatskoj, ne znam kako, imamo 10.009 umirovljenih pripadnika HVO-a. Pitanje je gdje žive, ali ministar Ćorić im svaki mjesec isplaćuje mirovine, to je 15 posto ukupnih izlaganja za branitelje. Ja sam se našalio na jednom sastanku s njima, rekao sam da im neću dirati mirovine, nego da ću poslati u Mostar da verificiraju da su oni stvarno pripadnici HVO-a. Oni su me molili da to ne radim, neki od njih nisu bili ni u Hrvatskoj, kamoli u BiH. Bili su tamo po Njemačkoj… Ali imaju veze. Te su mirovine iste kao i hrvatskih branitelja, nešto umanjene. Gospodina koji nam je uzeo dva milijuna, on nas je tužio da mu se isplati još 80 tisuća, a da bude apsurd, sutkinja je rekla da mu je to previše i dala 30. Mi smo se žalili, ali to je ono, žali se magarcu dok ne raste trava.”

‘Plenković će uskoro uručiti cvijeće i bombonijeru milijuntom branitelju’

Matić kaže da je prijedlog Zakona isti kao i prošli samo su dvije točke dodane – HVO-ovci i otvaranje rokova za PTSP, što je za Hrvatsku – bankrot.

“Pokojni predsjednik Tuđman, kada su mu rekli da ima 500 tisuća branitelja, rekao je: ‘Otkud vam to, jeste li normalni?’ Sad kad bi on čuo da smo prešli 500 tisuća, a ministar Medved otvara još rokova… Svi će se sjetiti da su bili branitelji, svi Hrvati. A onda možemo očekivati da će Plenković, kako ga anemičnog vode i lažu, uručiti cvijeće i bombonijeru milijuntom branitelju”, zaključuje Matić u razgovoru za N1.