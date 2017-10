BIVŠI LIBERAL ISPRIČAO KAKO JE TODORIĆ DIJELIO DONACIJE: Poslali su me k njemu, a on mi je dao 50.000 kuna za stranku

Kriminal u Agrokoru i oko njega bio je središnja tema današnje HRT-ove emisije ‘Nedjeljom u 2’ u kojoj je gost Aleksandra Stankovića bio predsjednik Mosta Božo Petrov, koji je prvi podnio kaznenu prijavu protiv Ivice Todorića.

U emisiji je emitiran i prilog u kojem je novinarka Maja Sever razgovarala s Brunom Mirtlom, nekadašnjim članom danas nepostojeće Liberalne stranke koji je ispričao kako se prije 18 godina susreo s Ivicom Todorićem koji mu je na ruke dao izdašnu novčanu donaciju za stranku.

Mirtl: Todorića sada svi napadaju, a nekad su ga svi voljeli

Kod Todorića ga je, kaže, uputio jedan član stranke iz Osijeka. Bilo je to u vrijeme kada se stranka spremala za parlamentarne izbore 3. siječnja 2000. godine.



“Otišao sam u Agrokor po donaciju, Todorić mi je dao 50.00 kuna. Rekao mi je da su on, njegova supruga i djeca odvojili donaciju za Liberalnu stranku. Novac sam odnio glavnom tajniku stranke koji ga je drugi dan stavio u banku”, kazao je Mirtl dodavši da Todorić nije bio simpatizer niti jedne stranke već je funkcionorao pragmatično.

“Njemu je u svakom dijelu Hrvatske nešto trebalo. LS je bio mala stranka, ali je imala par gradonačelnika (u Osijeku je, primjerice, gradonačelnik tada bio Zlatko Kramarić iz LS-a, nap.a.) i njemu je to odgovaralo. Velike stranke dobivale su šakom i kapom. Ja naaravno nemam za to nikakvih dokaza”, ustvrdio je Mirtl.

Po njegovim riječima, političke stranke odigrale su veliku ulogu u nastajanju Todorićevog carstva.

“Sada ga svi napadaju, a nekad su ga svi voljeli”, kazao je Mirtl slikovito dodavši da bi mnogi tada otišli k njemu i za “15 deka mortadele”.

Petrov: Nisam ni ruski ni američki nego hrvatski igrač

Glavni gost emisije, Petrov, kako je normalno da se strane kompanije i države koje ulažu u Hrvatskoj pitaju i zanimaju gdje je otišao novac koji je iščeznuo iz financijskih izvješća Agrokora.

“Naravno da ako je ruska banka ulagala novac i ako je američki fond ulagao novac, da će i jedna i druga država biti zainteresirani za ishod. Mislim da nema smišljenoga plana ove Vlade. Smatram da bi se Hrvatska trebala brinuti za svoje interese. Mene optužuju da sam ruski igrač. A nisam ni ruski ni američki, nego hrvatski igrač i to je razlog zašto smo pokrenuli temu Agrokora”, kazao je Petrov.

Osvrćući se na sastanak Ante Ramljaka s Knighthead Capital Fondom, prije nego je postao izvanredni povjerenik za Agrokor, te odgovarajući na pitanje je li bi to mogao biti razlog za njegov opoziv, Petrov je kazao da je saznao za taj sastanak kada i drugi građani u trenutku konferencije za novinare o konsolidiranom revizorskom izvješću Agrokora.

“Lex Agrokor sam podržao jer je to bilo najmanje zlo”

“Samo se nadam da u tom trenutku na tom sastanku nije iznosio određene povlaštene informacije. To bi stvarno bio veliki udarac za državu, pa vjerujem i za građane u konačnici. Sve informacije koje se pojavljuju, a povezuju Ramljaka s Knighthead fondom, bacaju dodatno svjetlo i rađa se određena sumnja. Mislim da će sve to na kraju institucije dodatno istražiti. Nemam razloga zašto braniti gospodina Ramljaka. Mislim da je on surađivao i s njima i s drugima. Ovo što govorite, da u trenutku kada je bio s Knighthead fondom na sastanku, u međuvremenu je postao voditelj privremene uprave, a prije toga taj fond ulaže i zaradi – priča zvuči logično. Treba provjeriti sve što se događalo. Mi (Most) smo htjeli otvoriti priču Agrokora”, kazao je Petrov.

Petrov je također rekao da mu se ne sviđa što su sva izvješća privremene uprave Agrokora kasnila nekoliko mjeseci u odnosu na predviđeni rok i što nema jasnog plana restrukturiranja tvrtki.

Kazavši akko ga je strah da se ne ponovi priča poput privatizacije i pretvorbe s kraja devedesetih kada se sve odvijalo pod velom šutnje. A podršku ‘lex Agrokoru’ dao jer je smatra da je to u tom trenutku bilo najmanje moguće zlo.

“Prijavom protiv Todorića otvorio sam temu koju nitko nije želio”

U vezi kaznene prijave koju je podnio protiv Todorića, Petrov je rekao da je imao informacije od Agrokorovih dobavljača koje su bile različitem od onih Todorićevih.

“Nikakva druga služba mi nije davala informacije. Ja sam više puta naveo što stoji u kaznenoj prijavi, u njoj stoje sve informacije koje su stajale u medijima, čak nisam koristio informacije koje nam je dao Todorić. Kaznenom prijavom želio sam potaknuti da se nešto dogodi. Otvorio sam temu koju nitko ne želi otvoriti i isprovocirao sastanak za koji nisam smio reći premijeru. Premijer nije bio oduševljen idejom da podignem kaznenu prijavu. Nakon toga Plenković je govorio da nema nikakvih istraga u vrijeme predizbornog razdoblja, pa je to pokušao sanirati da daje pet milijuna kuna DORH-u, najuri Most iz Vlade, napravi političku trgovinu da vlada ne bi pala… Mislim da to dovoljno govori”, zaključio je čelnik Mosta.

