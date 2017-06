BIVŠI IDEOLOG MOSTA: ‘HDZ još više dominira, HNS je duboko podijeljen, a s Mostom više ne želi ni ljevica’

Jedan od osnivača Mosta i čovjek koi je slovio za ideologa stranke potekle iz Metkovića, Ivica Relković, uoči lokalnih izbora distancirao se od te stranke i posvetio minucioznim izbornim procjenama i analizama “do zadnjeg sela”.

Nakon što su okončana oba kruga lokalnih izbora, dao je svoju ocjenu onoga što se na njima dogodilo te posljedica koje će izborni rezultati imati na najveće političke stranke.

SDP, HNS i HSS počeli su nestajati

Relković je, komentirajući ukupne rezultate izbora za Večernji list kazao kako je vidljiva dominacija HDZ-a.



“Bez obzira na pobjede u Dubrovniku i Metkoviću, uspjeh u Splitu je na neki način melem koji je ublažio sve (HDZ-ove) rane zbog gubitka Knina i Gospića”, kazao je pripomenuvši da je HDZ na ovim izborima osvojio još dvije županije u kojima dosad nije imao svoje župane – Osječko-baranjsku i Sisačko-moslavačku.

S druge strane, blok stranaka nasuprot HDZ-u je, kaže Relković, počeo nestajati.

“SDP sada ima 25 gradova manje. Ako ste postali treća ili četvrta opcija, onda ste zapravo počeli potpuno nestajati. Isto se dogodilo i HNS-u i HSS-u pa sad imate situaciju da je HDZ stabilan, a sve tri političke stranke koje bi trebale činiti taj suprotni blok kapilarno su pale”, kazao je.

“Most više nema pobjednički kapacitet”

Relković se, naravno, osvrnuo i na rezultat Mosta za koji tvrdi da je izgubio pobjednički kapacitet.

“Most je izgubio pobjednički kapacitet, kao i koalicijski potencijal, pa ga sad mnogi neće ni na ljevici. Ako Most više nema polugu ni na nacionalnoj ni na lokalnoj razini, pitam se zašto bi netko tko je pobijedio, recimo, u Donjem Miholjcu ili Iloku, tu svoju pobjedu vezao sa strankom koja je u ratu s Vladom. Prekid HDZ-a i Mosta bio je takav da javnost zna – u Vladi je ostao HDZ, pa se sad samo pita – tko je sljedeći”, kazao je Relković za Večernji list.

Što se HNS-a tiče, Relković tvrdi da su se samo čekali rezultati izbora kako bi se vidjelo hoće li ta stranka ući u Vladu. Poruku koju je šef HNS-a Ivan Vrdoljak odaslao uoči drugog kruga lokalnih izbora bila je, kaže, čudna i zbunjujuća.

“Sada je i HNS duboko podijeljen i pitanje je što će se s njim događati i može li on uopće biti potentan kao pregovarač”, kazao je Relković.

“Plenković neće dugo tražiti rješenje”

On je uoči izbora najavljivao uspjeh nezavisnih kandidata i lista, što se u velikoj mjeri i potvrdilo.

“Rast nezavisnih dogodio se i na istoku, i na jugu, i u unutrašnjosti. Tih pobjeda ima toliko da pokazuju da se i bez jakih stranačkih mašinerija nezavisni kandidati mogu i te kako dignuti na višu razinu. No, nisu sve nezavisne liste baš posve nezavisne. Ima i onih koji su sad na izbore išli kao nezavisni, ali su prije pripadali nekoj političkoj opciji”, smatra on.

Osvrnuo se i na nastojanja HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića da okupe novu većinu u Saboru i omoguće nastavak rada Vlade.

“Ako nitko, ni manjinski, neće podržati Vladu, onda Plenković nema problem izlaska na nove parlamentarne izbore. Tada on više nije krivac za te izbore i HDZ na njih može ići miran te može još dominantnije potvrditi svoju premoć. HDZ iz tih izbora može izaći toliko jak da mu neće trebati ni HNS ni HSS. Plenkoviću izbori nisu prva opcija, već pokušaj da tu krnju Vladu u formu vrati preko novog partnera, što bi se trebalo riješiti u idućih tjedan dana. No, neće on to rješenje dugo tražiti”, zaključio je Relković.

