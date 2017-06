BIVŠI IDEOLOG MOSTA DOBIO VELIKU PONUDU: ‘U trenutku kad sam odlazio iz Mosta, pozvao me Plenković’

Bivšem političkom strategu i ideologu Mosta Ivici Relkoviću ponuđeno je da bude savjetnik premijera Plenkovića.

Sam Relković je Slobodnoj Dalmaciji potvrdio tu informaciju .

BIVŠI IDEOLOG MOSTA: ‘HDZ još više dominira, HNS je duboko podijeljen, a s Mostom više ne želi ni ljevica’

“Otvoren sam po pitanju savjetovanja političara”

“Premijer me pozvao da mu budem savjetnik u trenutku kada sam davao ostavku u Mostu. Bio je tada s nama i tadašnji ministar Ivan Kovačić. Tada sam rekao da ne mogu biti osoba između Mosta i HDZ-a. Sjedam za stol s mnogima, otvoren sam po pitanju savjetovanja političara, savjetovao bih i Davora Bernardića kada bi došao na vlast”, kazao je Relković za Slobodnu Dalmaciju.



Mostovac Maro Kristić prethodno je u razgovoru za N1 televiziju kometirao nagađanja o tome da je mogući Plenkovićev angažman Relkovića dio pokušaja da se izglade loši odnosi HDZ-a i Crkve:

“To je moguće, no nisam siguran da je to pravi put. Nitko ne može isprati ono što je premijer napravio. To će ostati određena ljaga na njegovom imenu. Potvrdit će se da je zadnji premijer HDZ-a. Teško da će građani na sljedećim izborima izabrati nekoga iz HDZ-a za premijera”, kazao je Kristić.

MOSTOV DISIDENT O KRIZI VLADE: ‘HDZ bi pobijedio da je Plenković odmah raspisao izbore, ali njemu su oni zadnja opcija’

Bio je savjetnik Petrova i Kovačića

Kristić je demantirao uvriježeni stav dijela javnosti o tome da je Relković bio glavna poveznica Mosta i dijela krugova iz Katoličke crkve.

“Mislim da ne, ja to nisam doživio tako. Crkva nije imala nikakav utjecaj na politiku koja se vodila u Mostu. Ja ništa takvo nisam primijetio” izjavio je Kristić.

Podsjetimo, bivši Mostov strateg Ivica Relković bio je jedan od prvih koji su predvidjeli propast koalicije Mosta i HDZ-a. Relković je u prošloj Vladi Mosta i HDZ-a bio posebni savjetnik Bože Petrova koji je tada bio potpredsjednik Vlade, a kasnije je obnašao funkciju savjetnika donedavnog ministra uprave Ivana Kovačića.

Obje funkcije napustio je netom prije raspada suradnje između Mosta i HDZ-a kako bi, kako je rekao, postao neovisan politički analitičar.