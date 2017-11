BIVŠI HRVATSKI MINISTAR OBRANE O SUSRETU S RATNIM ZLOČINCEM: ‘Na Mladića sam pucao iz zolje 1991. godine’

Bivši ministar obrane Ante Kotromanović u intervjuu za Novi list ispričao je kako je izgledao njegov susret s ratnim zločincem Ratkom Mladićem kojeg je Haški sud ovog tjedna osudio na doživotnu kaznu zatvora.

GENERAL ADEMI O MLADIĆU I PRIJELOMNICI U RATU: ‘Znao je samo tući po civilima, a kad bi naišao na Hrvatsku vojsku uvijek se povlačio’

“On je bio zapovjednik Kninskog korpusa, protiv kojeg smo se borili u Hrvatskoj, a u BiH je bio zapovjednik vojske protiv koje smo izveli niz složenih operacija i na kraju ga porazili. Iako je završio vojnu školu JNA o njemu nikad nisam razmišljao kao o nekom velikom vojnom strategu, uostalom, mi smo tu takozvano struku doveli do višekratnih poraza. No, što se tiče samog Mladića, imali smo dosta bliski susret 1991., dok sam bio u specijalnim postrojbama. On je putovao prema Hrvacama kod Sinja na pregovore s Ivom Čovićem, a mi smo bili tad već nekoliko dana u neprijateljskoj pozadini. Napravili smo jednu akciju na borbena vozila koja su nailazila iz smjera Vrlike, a u jednom od tih vozila je, što mi tada nismo znali, bio i Ratko Mladić.

Tad smo po prvi put koristili u akciji zolje i ja sam iz tog oružja pucao na borbeno oklopno vozilo u kojem je bio Mladić. No, udaljenost vozila je bila samo 4-5 metara, a zolji je potrebno minimalno 70-80 metara da se aktivira. I projektil je, naravno, napravio rikošet, odbio se od vozila i eksplodirao stotinjak metara dalje. Kad je Mladić nakon toga došao u Hrvace, pričao mi je Čović, prijetio im je, vikao i gotovo ih zarobio. No, mi stvarno nismo tad znali da je on unutra. Jednostavno smo izvršavali svoje zadaće kao specijalne postrojbe”, izjavio je Kotromanović.



Kotromanović kaže kako nije siguran da je doživotni zatvor primjerena kazna za Mladića. “Bez obzira na to što se radi o najstrožoj kazni, šteta što za ovakvu kvalifikaciju zločina, genocid u Srebrenici i sve druge zločine na prostoru BiH i Hrvatske, ne postoji nešto više od toga. Nisam zadovoljan jer su i njegovi naredbodavci ostali gotovo nespomenuti. Mladić je činio takve strahote u ime jedne puno šire politike koja je bila razrađena u Beogradu”, poručuje Kotromanović.

Ministar obrane u SDP-ovoj vladi komentirao je i kupovinu borbenih aviona. “Ovo je jedina prilika. Ako ih sad ne kupimo, možemo ugasiti borbenu eskadrilu. To je potpuno jasno. Sve što smo radili posljednjih 17 godina bilo je krpanje. Produživanje vijeka aviona, dva remonta na MIG-ovima… Odluku o kupnji novih aviona trebali smo donijeti lani, ali znamo kakva je to bila godina u politici, tako da je ove godine prava prilika. No, sad moramo gledati da se odluka donese za dugoročan period. Pitanje borbenog zrakoplovstva ovom odlukom mora biti pokriveno barem sljedećih 30 godina. Svaka druga, polovna rješenja bila bi preskupa. Ako će nas nešto koštati 400 do 500 milijuna eura, a trajat će 10-15 godina, čini mi se da je to malo preskupo, a i u bliskoj budućnosti opet ćemo imati isti problem pred nama”, rekao je. Istaknuo je kako je on definitivno za kupovinu novih zrakoplova.

KRVAVI PUT RATNOG ZLOČINCA: Još grme jeziva Mladićeva naređenja ‘Razvucite im mozak!’ i ‘Samo tucite u živo meso!’