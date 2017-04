BIVŠI RADNIK RAZOTKRIO MILIJUNSKE PREVARE U VINDIJI: ‘Računali smo na to da niti jedan inspektor neće ručno zbrajati sve račune…’

U HRT-ovu emisiju Nedjeljom u 2, nakon gostovanja suca Trgovačkog suda Mislava Kolakušića, koji se ponajviše osvrnuo na lex Agrokor, došao je Rajko Dondur, 64-godišnji umirovljenik koji je većinu radnog vijeka proveo u Vindiji.

Ovaj diplomirani ekonomir, rođeni Varaždinac, iza sebe ima 40 godina rada u struci. Odmah po završetku srednje škole našao je prvi posao u Vindiji.

Dondur je odlučio progovoriti o sumnjivoj pretvorbi tj. o ulasku Koke u Vindiju. Rekao je kako je Vindija pobijedila na natječaju za kupnju Koke 1994. godine nakon što je on u Fond za privatizaciju dostavio kovertu sa 20 tisuća maraka. U to vrijeme ravnatelj Fonda za privatizaciju bio je Milan Kovač.

Konzultacije na Markovom trgu

Dondur je rekao i kako je za vrijeme restrukturiranja Vindije svjedočio odlascima na konzultacije na Markov trg. Na pitanje kako je pristajao na nešto što je smatrao protuzakonitim, rekao je kako je mislio da sve što radi, radi za dobrobit tvrtke i zaposlenika.



“Jedna od priča je i ona o uvođenju PDV-a 1997., 1998. Kad smo napravili prvi obračun, bio je šok kolika je to obveza za Vindiju – više od dva milijuna kuna i veliki udarac na likvidnost”, rekao je Dondur.

Sve je rađeno po nalogu tadašnjeg direktora

“Pokušali smo iznaći rupu, način da smanjimo tu obvezu. Prvi obračun, koliko se sjećam i prema papirima koje imam, bio je umanjen za milijun i tristo tisuća kuna”, rekao je. “To nisam radio samoinicijativno. Niti jedna odluka u Vindiji nije se mogla provesti bez da ju je potvrdio direktor. I za ovo što smo radili dobili smo zeleno svjetlo generalnog direktora. Bili smo upozoreni da sve napravimo kako nas se ne bi otkrilo”, kaže i podsjeća da je u to vrijeme na čelu Vindije bio Dragutin Drk.

“Kako je Vindija utajivala porez? Vindija je dnevno fakturirala oko 1000 stranica računa. Bile su to velike konpjutorske liste. Računali smo na to da ni jedan inspektor ne bi to provjeravao, niti zbrajao te račune ručno. Svi računi su bili fakturirani, ali oni označeni nisu zbrajani. Na taj način Vindija je državni proračun oštetila za 80 milijuna kuna u četiri godine”, tvrdi Dondur.

“Varali su i na trošarinama. Na tim stavkama se nismo mogli razmahati kao na PDV-u”, objasnio je. Otkrio je i zašto.

Evo kako se varalo na trošarinama

“Trošarina se plaćala na proizvedene količine robe. Mi smo smanjili normative i praktički došli do manje proizvodnje. Na tome smo oštetili proračun za 2,5 milijuna kuna u 6 mjeseci”, dodaje.

No, tu priča ne staje. Varalo se i reviziji pretvorbe i privatizacije.

Naime, Vindija je predstavljana kao model najbolje pretvorbe i privatizacije. Dondur je bio voditelj tima koji je surađivao s revizorima. Generalni direktor im je rekao da određene dokumente koji bi mogli biti komprimitirajući ne prikažu, da ih jednostavno sakriju. Neke dokumente smo preko noći ispravljali i prilagođavali. Dokumenti štedno-kreditne zadruge su svi uništeni, rekao je Dondur.

Prijavu USKOK-u podnio još 2014. godine

Zviždač je govorio i o štednoj zadruzi koju je Vindija osnovala 1991. godine kako bi preko nje povukla dionice bez naknade i smanjila temeljni kapital.

Sve ovo prijavio je 2014. Uskoku. Dao je iskaz u pisanom obliku na sedam stranica. Rečeno mu je da će ga kontaktirati. No iz policije su ga zvali tek prije tjedan dana.

I sam Dondur u međuvremenu se našao na meti tužiteljstva. Osuđen je nepravomonćo na deset mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja u tvrtki u koju je prešao nakon odlaska iz Vindije.

Na pitanje je li njegovo svjedočenje o malverzacijama osveta bivšoj upravi Vindije, odlučno je odgovorio – ne.

Iako je HRT uoči objave Dondurovog iskaza pokušao dobiti i reakciju iz Vindije, do danas se nitko iz uprave nije oglasio.