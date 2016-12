BIVŠI DIPLOMAT U MOSKVI OTKRIO ŠTO SU RUSI ZAMJERILI PLENKOVIĆU: ‘Poslali su mu poruku – Ukrajinom se bave veliki igrači’

‘DO ODGAĐANJA rusko-hrvatskog gospodarskog foruma došlo je prije nego što je uopće bilo poznato da će doći do posjeta premijera Andreja Plenkovića Ukrajini’, rekao je za HRT dugogodišnji dopisnik iz Moskve te bivši hrvatski diplomat Bogoljub Lacmanović.

MOSKVA UZVRATILA UDARAC PLENKOVIĆU, VELEPOSLANIK U ZAGREBU: ‘To je službena pozicija Rusije, morate to prihvatiti!’

‘Ruski veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov bio je gost na jednoj televiziji, no nije rekao da je forum otkazan zbog slučaja koji se pojavio u vezi posjeta predsjednika Vlade. Mediji su to izvukli, a naslovnice su bile otprilike ‘Rusija otkazala gospodarski forum’. Gospodarski forum Rusija je otkazala mjesec dana prije zbog slabijeg interesa ruskih biznismena’, objasno je Lacmanović.

‘Veleposlanik Azimov je govorio u kontekstu da pada interes ruskih biznismena, između ostalog zbog domoljublja, zato što EU uvodi sankcije, a mi smo dio EU. Da postoji interes ruskih biznismena, nikakvo domoljublje ne može zaustaviti biznis, biznis uvijek nađe putove. U posljednje vrijeme s Rusima smo napravili značajne poslove – Kupari, IGH, Dalekovod, sve su to ruski privatnici investirali. Ruski interes opada zbog sankcija, ne vide velike poslove koji bi njima donosili profit’, dodao je bivši diplomat.



Sporazum u Minsku Plenković stavio u drugi plan

Kako tvrdi, Rusi Plenkoviću zamjeraju što je u Ukrajini Minski sporazum stavio u drugi plan, dok je u prvi plan stavio inicijativu da se putem našeg iskustva i mirne reintegracije riješi problem na Donbasu, a dodao je i Krim.

‘Rusi inzistiraju da se prvo provede Minski sporazum, a onda dolazi mirna integracija. Ovdje je naš premijer išao, rekao bih, u dvojakoj ulozi. Išao je s jedne strane u dužnosti koja mu je prestala, kao koordinatora povjerenstva EU-a za Ukrajinu, ali se sad on pojavljuje i kao premijer.

Rusi dali packu Plenkoviću

To sada kao premijer ima drugu težinu i zbog toga došlo do reakcije ruske vlade. Dali su packu premijeru Plenkoviću zato što je Minski sporazum, ne samo europski, nego ujedno i akt Vijeća sigurnosti UN-a. Poruka je to Hrvatskoj da pitanje Ukrajine rješavaju na razini EU i UN, odnosno da su to pitanja koja rješavaju velike države, veliki igrači, a ne da Hrvatska ide sa svojom posebnom inicijativom o mirnoj reintegraciji’, rekao je.

Lacmanović je kazao kako izjava Rusa nije bila izbalansirana.

‘Izjava ruskog ministarstva vanjskih poslova nije bila izbalansirana, bila je na brzinu. No ruska strana će inzistirati i ubuduće da se, kad je u pitanju Ukrajina, u prvi plan stavlja minski sporazum’, zaključio je.