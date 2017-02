BIVŠA SDP-ovka: ‘Milanović će se vratiti u politiku, dajem mu još šest mjeseci’

Bivša SDP-ovka Mirela Holy izjavila je za N1 kako smatra da će se bivši premijer Zoran Milanović uskoro vratiti u politiku ujedno komentirajući medijske napise o tome kako su mu se izjalovili planirani poslovi.

“Podsjetit ću vas da sam početkom ove godine rekla da osobno ne vjerujem da on može biti uspješan u gospodarskom kontekstu i najavila sam tada vjerojatnu mogućnost njegovog povratka u SDP. Dajem mu još nekoliko mjeseci, evo šest mjeseci da se vrati u politiku”, kazala je Mirela Holy za Milanovića dodajući kako se u stranku neće vraćati prije lokalnih izbora jer se očekuje da zbog unutarnjih sukoba neće postići dobre rezultate.

“Za očekivati je kako rezultati neće biti dobri za SDP i tada bi mogli početi pravi problemi za Davora Bernardića. Ljudi u stranci razmišljaju obično ‘kada smo bili s tim i tim, imali smo toliki postotak, bolje da budemo u sedlu, nego ne. Pretpostavljam da bi tu moglo biti svega”, istaknula je Holy.



Potom je još dodala: “Davor je drugačiji od Zorana. On je više otvoren za suradnju, rekla bih i da je sklon kalkuliranju. Mislim da još uvijek ima još strah od povlačenja konkretnh poteza. Moj dojam je da je on je sada još ‘paraliziran’, njegovo djelovanje se zasad svodi na puštanje probnih balona nakon kojih on nije u stanju donijeti konkretnu odluku. Mislim da to nije dobro – bolje je donijeti i lošu odluku, nego nikakvu. Nije lako preuzeti stranku nakon što je stranka u godinu dana izgubila dvoje izbore. Ipak, on mora preuzeti stvari u svoje ruke”.