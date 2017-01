BIVŠA PREMIJERKA KRITIZIRALA PREDSJEDNICU: ‘Meni je to osobno tužno, a čokolade neću ni spominjati’

Bivša premijerka Jadranka Kosor zabrinuta je zbog najave iz Vlade o privatizaciji HEP-a i otkupu dionica Ine.

“Vlada je nakon iznimno kratkog vremena izašla s tako nevjerojatno hrabrim – ili iza toga stoji nešto drugo – najavama, odnosno krupnim koracima za koje po meni trebaju mjeseci strpljivoga rada sa stručnjacima, ali i sve moguće simulacije. Ako kupimo Inu, što onda? Sama kupnja ne znači da je to kraj obaveza države, tek onda treba uložiti veliki novac”, kazala je Kosor gostujući na N1 televiziji.

“HDZ je oduvijek protiv prodaje šuma, voda i HEP-a”

Kosor sumnja u tvrdnje iz Vlade da će prodajom 25 posto dionica HEP-a zapravo ojačati.

“Imamo teška iskustva s privatizacijom, posebice Ine. Mislim da bi u svakoj prodaji jedne dionice HEP-a trebalo biti osobito pažljiv i sve podatke dati na uvid javnosti. S političkog aspekta to je zanimljiva najava. Otkako postoji HDZ njegovi osnovni stavovi su da se ne prodaje ono što se smatra strateškim interesom, a to su oduvijek bile šume, vode i HEP. To je bilo i u programu stranke na posljednjim izborima. Otvara se važno političko i stranačko pitanje. Ovo znači djelomično odstupanje od programa te stranke kroz desetljeća”, upozorila je Kosor.



Njoj je indikativno i to što čelnik Mosta Božo Petrov govoreći o Ini u intervjuu na jednoj televiziji ni na koji način nije spomenuo HEP kao i to da se nakon objave namjere Vlade o prodaji četvrtine HEP-a Petrova više nije vidjelo u javnosti.

INTERNA ANALIZA OTKRIVA PRAVU VRIJEDNOST HEP-A: Je li 25 posto dionica doista dovoljno za otkup INA-e?

“Tužno je na koji način unižava svoju funkciju, a i državu”

Kosor se među ostalim osvrnula i na zadnje istraživanje CRO Demoskopa u kojem je premijer Andrej Plenković popularniji od predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, a s obzirom na to da nikad dosad premijer nije bilo popularniji od predsjednika države.

“Mislim da su građani pa i oni koji su glasali za nju razočarani načinom na koji predsjednica razumije politike, ali i svoju dužnost. Ovlasti predsjednika su relativno male, ali ono što je iznimno važno je svakodnevno čuvanje digniteta te institucije. Ovo što se događalo, od fotografiranja listića pa dalje… Predsjednik države se mora upravo suprotno ponašati, čuvati dostojanstvo vlastitog izbora. Izbori su tajni. Ta gesta je bila gesta koja je jako dobro oslikala tu dužnost. Čokolade uopće neću komentirati. Mislim da će nakon putovanja u Ameriku rejting biti još niži. Građani moraju znati gdje je predsjednica, kamo se kreće s kim razgovara. Na ovaj način se unižava funkcija, ta institucija. Tužno je jer se na taj način ponižava i država. Tužno, meni osobno je tužno”, rekla je Kosor.

‘NEMA NIŠTA TAJNOVITO OKO OVOG POSJETA’: Predsjednica se konačno oglasila i rekla zašto je otišla u SAD