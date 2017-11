BIVŠA MINISTRICA NIJE IZNENAĐENA: ‘Todorić je očito dobro taktizirao, nekoliko je stvari koje sad može napraviti kako bi odgodio izručenje’

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt kometirala je uhićenje Ivice Todorića kao i njegovo puštanje da se brani sa slobode za koje je kazala kako se radi o normalnoj proceduri britanskih sudova te da je Todorić očito dobro taktizirao kada je odlučio iz Hrvatske otići u Veliku Britaniju.

Ivica Todorić pušten je na slobodu uz 100.000 funti jamčevine. Bivši čelnik Agrokora to je proglasio svojom pobjedom.

‘To je normalna procedura britanskih sudova no očigledno se iz ovoga može vidjeti da je Todorić taktizirao kada se dobrovoljno predao. Za sebe je osigurao jednu bolju sliku pred istražnim tijelima na taj način što se dobrovoljno predao. Protivio se izručenju, britanska tijela bi negdje u 60 dana to trebala riješiti, moguće da to bude i duži rok. Ne bih rekla da oni ne izručuju, ali teško izručuju’, rekla je Vesna Škare Ožbolt u Dnevniku N1 televizije.

Dodala je kako bi se Todorić u narednom periodu mogao pozvati na kršenje Europske konvencije za ljudska prava, povredu prava vlasništva, politički progon i slično sve kako bi odgodio izručenje Hrvatskoj.

‘Kad gledate sadržaj blogova, on ne piše o kaznenim djelima za koja ga se tereti, ne brani se, ne priprema obranu, ne iznosi kontre, nego upravo ovo – napada Vladu da mu je oduzela privatno vlasništvo, obračunava se, tvrdi da je riječ o političkom progonu…’, rekla je Škare Ožbolt.

Na pitanje kakve Ivica Todorić ima dokaze kada tvrdi da je riječ o kaznenom progonu Škare Ožbolt tvrdi da on tu može navesti prijavu tadašnjeg predsjednika Sabora, Bože Petrova, pa sve do prijave potpredsjednice Vlade Martine Dalić.

‘Ne treba sad podcjenjivati ni tijela koja odlučuju u Velikoj Britaniji, ona će razmotriti sve argumente i tu će i hrvatsko pravosuđe trebati dostaviti vrlo kvalitetnu dokumentaciju. Britanci su jako zahtjevni, analizirat će stanje u pravosuđu, sve Todorićeve navode’, dodala je Škare Ožbolt za N1.

