BIVŠA KONZUMOVA BLAGAJNICA: ‘Gazda nam je smanjio regres, a onda u Dubrovniku unajmio tri hotela za snahin rođendan’

Da bi dočarala kakav je život vodila obitelj Todorić, reporterka emisije Provjereno s Nove TV ušla je u dvorac i ljetnikovac Todorićevih te razgovarala s bivšom blagajnicom Konzuma Andreom Mesarek.

Bivša blagajnica kazala je kako je bila čast raditi u Konzumu sve do jedne godine kada je snaha Ivice Todorića slavila rođendan u Dubrovniku.

RUSKI SBERBANK ĆE TRAŽITI NAPLATU SUDSKIM PUTEM: ‘Todorić je od nas skrio dug težak čak milijardu dolara’

“Kavijari, šampanjci… a za radnike se nije imalo”

”To mi djelatnici nikad nećemo zaboraviti. Te godine je smanjen regres na 1200 kuna jer je rekao da nema novca. Tri hotela su se unajmila, kavijari, šampanjci po dvije tisuće kuna, svim gostima je plaćen smještaj, a za radnike se nije imalo”, kazala je Mesarek reporterki emisije Provjereno.



Andrija Copić, poljoprivredni tehničar i bivši djelatnik Agrokombinata, koji danas živi u dijelu dvorca gdje su nekada stanovali Todorići, otvorio je vrata tog objekta otkrivši kako je tamo nekoć sve izgledalo drukčije: trava je bila uredno podšišana, a cvijeća je bilo posvuda. U dvorcu je živjelo nekoliko obitelji, sve zaposlenici tadašnjeg Agrokombinata, a danas su tamo samo zapuštene prostorije.

Todorić je zapošljavao 60 tisuća ljudi, imao svoj helikopter, vilu s privatnom plažom, lovište, otok…

AMERIKANCI PODIGLI TUŽBU PROTIV AGROKORA: ‘Za ono za što se tereti koncern odgovarat će i Ivica Todorić’

Na Smokvici je ljetovao i ruski predsjednik

Otok Smokvicu sam Todorić nije previše koristio. Tamo je najviše boravila njegova obitelj, dok je njemu to služilo za ugošćavanje elite. Tako je i Dmitrij Medvjedev, pet mjeseci prije nego što je postao ruski predsjednik, sa suprugom Svjetlanom i sinom Ilijom stigao ondje tajno, u privatni posjet Todoriću. Ivica Todorić je do otoka došao tako što je kupio tvrtku Grafoplast koja je dobila koncesiju od MORH-a na 30 godina besplatno uz uvjet da sve što izgradi tamo kasnije ostavi državi.

Ekipa ”Provjerenog” bila je i na otočiću Smokvica Vela. Sve je tamo i dalje uredno i čisto. Sobe za goste obiluju svim detaljima čak i u kupaonici. Ivica Todorić i njegova obitelj otok više i ne koriste, a 27. rujna bit će održana ovrha, što znači da obitelj Todorić mora isprazniti sve što posjeduje u tim objektima.

BITKA ZA SMOKVICU: Država najavila ovrhu nad Todorićevim otokom, a formalni vlasnik borbu za ostanak

“Maštao sam da budem jako bogat i velika faca”

Marko Lušić, prijatelj Ivice Todorića kaže: ”On je takav čovjek da je uvjeren da sve dobro radi. Pa vidite da on ništa nema, cijelu imovinu, ta vila koja je prekrasna to je bilo na firmu. Auti, brodovi, sve na firmu. Znači, on je vjerovao u tu kompaniju, on je vjerovao da se tu ne može dogoditi ništa, to je nešto moćno, nešto dobro.”

A sam Todorić svojedobno je izjavio: “Ja sam dugo maštao i to me je jako smirivalo da će mi neki Amerikanac doći i pokloniti najveći dio imovine, i ja budem jako bogat, budem neka velika faca. To mi se nije dogodilo, nažalost, nego sam morao sam se truditi da bih nešto stvorio.”

UPRAVITELJ ‘GAZDINOG OTOKA’: ‘Smokvicu sam dobio legalno, Todorića mi je sam Bog poslao, a sada idem na europske sudove’