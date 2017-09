BIVŠA KANDIDATKINJA ZA GRADONAČELNICU: ‘Promjena imena Trga maršala Tita nije volja većine građana Zagreba’

Predsjednica nove stranke GLAS Anka Mrak Taritaš ističe kako joj je neprihvatljiva ideološko-interesna trgovina u GrAdskoj skupštini grada Zagreba kakva se dogodila zbog promjene imena Trga maršala Tita.

‘Gospodin Bandić je da bi imao dovoljan broj glasova pristao na preimenovanje Trga maršala Tita. A sedamdeset i nekoliko godina je taj Trg nosio to ime. Apsolutno je neprihvatljiv način na koji se to napravilo. Jer to čak nije ni volja građana Zagreba koje je svakako trebalo pitati što misle o tome.

ZAGREB VIŠE NEMA TRG MARŠALA TITA: Hasanbegović: ‘Ovdje nikad neće sjediti titoistička većina’; Bandić: ‘Nije ovo povijesna večer’

To se tako ne smije raditi – u dnevnopolitičke i trgovačke svrhe. Ovdje je riječ apsolutno o jednoj čistoj trgovini i mi u njoj nećemo sudjelovati’, objasnila je Mrak Taritaš u intervjuu za Novi list.



Druge teme su važnije

‘Treba li Grad Zagreb uopće raspravljati o ovome? Jer ni nakon 1991. ime nije promijenjeno. Zašto je to uopće tema? Zašto recimo nije tema da se djeca u vrtiće u Zagrebu upisuju samo u rujnu? Ili da za razliku od nekih drugih dijelova Hrvatske gdje su djeca samo u jednosmjenskoj nastavi, grad Zagreb ima nekoliko smjena? Da ne kažem da imate dijelove gdje je nastava u tri smjene. Neka o ulozi Josipa Broza Tita odlučuje povijest. Ako Trg nosi ovakvo ime već godinama zaista ne znam zašto se to mora mijenjati. Zašto to uopće mora biti tema i zašto se o tome mora raspravljati?’, pita predsjednica GLAS-a i naglašava kako bi voljela da ne zaboravimo svoju antifašističku prošlost.

PROSVJED ANTIFAŠISTA ZBOG TRGA MARŠALA TITA: ‘Zagreb je nepokoreni grad, a takav će i ostati’

Priznaje i da bi u nekom budućem sazivu Gradske skupštine GLAS podržao vraćanje imena Trga maršala Tita.