VELIKI OBRAČUN ZA ZAGREB: Vrh SDP-a gura Bernardića u bitku protiv Bandića, a od HNS-a traže nešto nezamislivo

Davor Bernardić sigurno će se kandidirati za gradonačelnika Zagreba ako ga podrži i HNS, a predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak za sada nije prihvatio, ali niti odbio tu opciju, piše Jutarnji list.

Vrh najveće oporbene stranke smatra da SDP mora imati kandidata u izborima za čelnog čovjeka glavnog grada, a gradska organizacija tvrdi da je Davor Bernardić jedina osoba za to.

Bernardić će se navodno odlučiti do kraja veljače, a do tada se čeka odgovor HNS-a. No dok jedni u SDP-u smatraju kako bi se Vrdoljak mogao odreći Anke Mrak Taritaš u zamjenu za dogovor u drugim lokalnim sredinama, drugi ističu kako bi teško HNS mogao odustati od kandidatkinje koja je u kampanji već nekoliko mjeseci i prilično dobro stoji u anketama.

U prilog “povlačenju” Mrak Taritaš ide nekoliko stvari – prije svega to da joj vrh stranke nije sklon (što se vidjelo i po tome na koja su ju mjesta stavljali na listima u proteklim parlamentarnim izborima). Također, tvrde neki iz vodstva SDP-a, u anketama prolazi dobro samo zato što ni HDZ ni SDP nisu istaknuli svoje kandidate.

Podrška Švaljek više nije opcija

“Može li HNS reterirati i podržati Bernardića? Može. Hoće li? E, to ne znam. Ali znam da Anka nema šanse bez naše zajedničke podrške, a cilj nam je da zajednički srušimo Bandića. Ako Bernardić odlući ići na Zagreb, a o tome odlučuje prije svega on, onda ima smisla razgovarati o tome da HNS odustane od Anke. Do izbora će Bernardići rejting rasti i imat će veću podršku od Anke. A onda se otvara put za dogovor s HNS-om oko drugih sredina”, smatra član predsjedništva SDP.

No s time postoji ozbiljni problem. Sve ankete do sada (koje su uključivale Bernardića kao eventualnog kandidata) pokazala su kako predsjednik SDP-a ne bi dobio ni dvoznamenkastu potporu. Novije ankete uglavnom se koncentriraju na to tko će se u drugom krugu boriti protiv Milana Bandića: Sandra Švaljek ili Anka Mrak Taritaš.

Vjerojatno se upravo zato SDP premišlja – tko god izađe kao njihov kandidat sigurno gubi. Doduše, obzirom na to da se Anka Mrak Taritaš kandidirala dok se SDP još bavio unutarstranačkim izborima, nijedna anketa nije predviđala kandidata SDP-a bez Mrak Taritaš u igri.

No SDP ima drugi veliki problem – malo novca i još manje vremena kako bi podigli Bernardićev rejtign ako se kandidira. SDP je i u financijskim problemima s obzirom na veliki minus na stranačkom računu koji je, ‘u crvenom’ čak osam milijuna kuna.

Ako se Bernardić do kraja veljače odluči kandidirati, ima samo tri mjeseca da utrostruči rejting kako bi makar ušao u drugi krug protiv jednog od gradonačelnika Zagreba s najduljim mandatom.