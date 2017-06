BITKA ZA UPRAVLJANJE ADRISOM: Predsjednik uprave povukao poteze koji će mu osigurati nesmetano upravljanje tvrtkom

Predsjednik uprave Adrisa, Ante Vlahović, prebacio je kćerima dionice vrijedne 400 milijuna kuna kako bi se zaštitio od smjene. Nakon toga planira potrošiti još toliko kako bi tvrtka otkupila vlastite dionice.

Na taj bi način kompanija, kada te dionice kupi, njih mogla spremiti u trezor ili pak povući iz opticaja. Vlahović je to učinio samo jedan dan prije skupštine Adrisa na kojoj će biti odlučeno hoće li dati milijardu kuna kredita za Ivicu Todorića.

Vlahović traži nekoga preko koga bi mogao sam nastaviti upravljati

Adris grupa od jučer prikuplja obvezujuće ponude za otkup vlastitih dionica. Cijena redovnih dionica je od 520,30 kuna do 575,10 kuna, dok će povlaštene koštati od 432,10 do 477,60 kuna. Uz to, minimalna transakcija mora iznositi dva milijuna kuna.

Nacional piše da Vlahović zna da su mogućnosti njegove smjene velike pa ovim potezom traži nasljednika koji će mu biti odan i preko kojeg će i dalje moći on upravljati. Zasad se za to mjesto spominju predsjednik uprave Croatia osiguranja Damir Vanđelić i član uprave Zabe, Marko Remenar.



Smanjuje mogućnost glasova protiv sebe

Index piše kako otkup dionica može biti potez predsjednika uprava koji žele dioničarima poslati poruku da je sve u redu. Ističe se i kako Vlahović trezorskim dionicama nagrađuje bliske menadžere, a sebi povećava vlasnički udjel. Naime, otkup smanjuje broj dionica s pravom glasa, a to znači da bi manje glasova bilo protiv Vlahovića.

I iako formalno prodaja dionica s rokom ponude do 19. lipnja ne bi trebala utjecati na skupštinu, nije sigurno hoće li to zaista biti tako.