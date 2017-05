BITKA NA NERETVI I BORBA ZA GRAD: Politički analitičar za Net.hr o izborima na jugu Hrvatske i zašto će oni biti najneizvjesniji do sada

Šok koji je uslijedio na sjednici Vlade 27. travnja, kada je premijer Andrej Plenković zatražio razrješenje trojice ministara iz redova Mosta koji su prethodno uskratili podršku ministru financija Zdravku Mariću, a nastavio se potpunim raskolom između dojučerašnjih partnera u vlasti, HDZ-a i Mosta, nesumnjivo će utjecati na lokalne izbore.

Raspad koalicije i otvoreni rat dviju stranaka svakako će se odraziti na kampanju i same lokalne izbore koji bi i bez razlaza HDZ-a i Mosta bili jedni od najneizvjesnijih do sada. Jer, malo je gradova, županija i općina u kojiam i izraziti favoriti koji mogu mirno računati na novi mandat. Čak ni dugovječni lokalni šefovi poput Milana Bandića koji je gradonačelnik Zagreba već 16 godina ili Vojka Obersnela koji je na čelu Rijeke 17 godina, ne mogu ove izbore dočekati samouvjereno. A jedno od najzanimljivijih i najneizvjesnijih izbornih bojišta bit će ono na samom jugu Hrvatske. Konkretno, u Metkoviću i Dubrovniku.

“Poraz u Metkoviću snažno bi uzdrmao legitimitet Mosta”

Iako nevelik brojem stanovnika, Metković se pojavom Mosta upisao masnim slovima na političku kartu Hrvatske. U tom je gradu začet projekt koji je, prije prerastanja u stranku, objedinjavao niz lokalnih nezavisnih lista. Otamo su Božo Petrov, Nikola Grmoja i ekipa krenuli u politički pohod na Hrvatsku prethodno uspjevši srušiti dotad nedodirljivog gradonačelnika Metkovića i “vladara doline Neretve” Stipu Gabrića Jamba koji je prije toga također bio gradonačelnik čak 16 godina. No, odlaskom glavnih ljudi Mosta na najviše dužnosti u glavni grad, u Metkoviću je na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima najviše glasova dobio HDZ.



Most bi, radi očuvanja utjecaja i imidža nakon što je naprasdno “izletio” iz vlasti, morao sačuvati svoje političko ognjište, dok bi HDZ-u pobjeda u najjačoj utvrdi Mosta bila najprestižniji trofej u otvorenom ratu s Mostom. U tom smislu, izborni značaj Metkovića je golem i nadilazi lokalne okvire. Most ondje ide s aktualnom gradonačelnicom Katarinom Ujdur, a HDZ s Daliborom Milanom koji uživa dobar ugled, a već duže vrijeme proziva Most zbog manjka plana i vizije. SDP u utrku ide s Krešimirom Kuranom, koji računa na ulazak u drugi krug, a u igru se vratio i Jambo najavljujući slavodobitni povratak na čelo grada tvrdeći da će “pomesti” i Most i HDZ.

Politolog Pero Maldini sa Sveučilišta u Dubrovniku smatra da bi gubitak Metkovića i Omiša – koji za Most imaju simboličko značenje – mogao uzdrmati poziciju i legitimitet Mosta.

Jambo se vraća i najavljuje da će pomesti Most i HDZ

“Gubitak povjerenja birača u tim sredinama svakako bi narušio njihov imidž i političku vjerodostojnost, što bi u nekom idućem razdoblju moglo voditi i gubitku podrške na nacionalnoj razini. Međutim, vrijedi i obratno. Ako Most postigne u tim sredinama dobar rezultat, to bi im dodatno učvrstilo političku poziciju”, kaže prof. Maldini za naš portal.

Most će u Metkoviću na ovim izborima polagati ispit zrelosti, a HDZ je već ranije markirao Metković, uz Dubrovnik, Split i Zadar, kao gradove u kojima će se fokusirati u lokalnoj kampanji. Jedinima i drugima u Metkoviću bi račune mogao pomrsiti Stipo Gabrić Jambo.

“Jambo je svojom klijentelističkom politikom sasvim sigurno stvorio određenu biračku bazu u Metkoviću i dolini Neretve, no tek treba vidjeti kolika je ona danas i hoće li mu svi ti birači ostati vjerni. On će sigurno dobiti određeni broj glasova, no manje je vjerojatno da može pobijediti jer se tijekom duge vladavine kompromitirao i ne uživa podršku kod znatnog broja građana tog područja. Vjerojatnije je da će se ti glasovi raspodijeliti između njega, HDZ-a i Mosta. No, u kojim omjerima, to tek treba vidjeti jer naši su birači takvi da na njih mogu utjecati i stvari koje se dogode pred same izbore, naročito ako se dogodi neki skandal ili afera”, smatra Maldini.

Koliko je ondje uzavrelo na popucaloj liniji HDZ – Most govori i to što je u nedjelju predizbrni skup HDZ-a u Dubrovniku, na kojemu je bio i Plenković, započet puštanjem snimke sjednice Vlade na kojoj je razriješio tri ministra iz Mosta. Snimku su popratile ovacije, a Plenković je okupljenima kazao: “Jel’ ja moram govoriti išta nakon ovog?’.

Most uzvraća udarce HDZ-u, pa su, znakovito, HDZ-u uzvratili fotografiranejm s bočicama vode “s porukom” po uzoru na one Agrokorove, tj. Janine. A ta poruka Plenoviću glasi: “Nemamo gazdu”.

HDZ i Most donijeli zakon da izbace Vlahušića iz igre

Stotinjak kilometara južnije, u Dubrovniku, bit će jednako podjednako zanimljivo. I Dubrovnik je u fokusu HDZ-a jer ondje ta stranka nije na vlasti od 2009. godine. Zadnjih osam godina na čelu grada bio je HNS-ovac Andro Vlahušić koji je u tri navrata pobjeđivao HDZ-ove protukandidate. No, Vlahušić na ovim izborima ne sudjeluje. Točnije, ne smije sudjelovati zbog zakona kolokvijalno nazvanog upravo po njemu, lex Vlahušić, donesenog potkraj prošle godine na inicijativu Mosta. Riječ je zapravo o Zakonu o lokalnim izborima u koji je uglavljeno da se pravomoćno osuđenim osobama zabranjuje kandidiranje, a Vlahušić je uvjetno osuđen na šest mjeseci zatvora zbog “afere Šipan” odnosno zato što je tvrtki bivšeg koalicijskog partnera Pere Vićana nezakonito pozajmio milijun kuna iz gradskog proračuna.

“Tzv. lex Vlahušić iz igre je izbacio dosadašnjeg gradonačelnika, nesumnjivo ozbiljnog pretendenta na tu poziciju. Iako je donošenje tog zakona bilo evidentno politički motivirano, osim Vlahušića, taj zakon će onemogućiti kandidiranje bar još desetak lokalnih dužnosnika sličnih njemu. Iako je to u osnovi dobro, loše je što se taj zakon odnosi samo na lokalnu razinu vlasti, a trebao bi obuhvatiti sve razine. Općenito, nije dobro što se treba zakonom regulirati zabrana kandidiranja svima onima koji imaju pravomoćnu presudu jer su se ogriješili o javni interes, ali kada izostaje elementarna politička odgovornost počinitelja, ne preostaje ništa drugo”, smatra Maldini.

Umjesto Vlahušića u utrku za gradonačelnika će sadašnji direktor dubrovačkog Vodovoda i predsjednik županijskog HNS-a Valentin Dujmović, kojemu su protivnici odmah prikrpili etiketu Vlahušićevog pijuna. Vlahušićeva diskvalifikacija otvorila je priliku i SDP-u da izađe sa svojom kandidatkinjom i dosadašnjom Vlahušićevom zamjenicom Tatjanom Šimac Bonačić. Prema anketama, najozbiljniji (protu)kandidat je HDZ-ov Mato Franković , a u igri su još Mostovac Maro Kristić, nestranačka kandidatkinja Dubrovačkog demokratskog sabora (DDS) Terezina Orlić, Željko Raguž iz Dubrovačke stranke te bivši gradonačelnik, HSS-ovac Vido Bogdanović.

Puno kandidata, ali nijednog jakog i izraženog favorita

Maldini kaže kako izostankom Vlahušića s ovih izbora, nema nekog kandidata koji bi se posebno isticao i bio izraženi favorit.

“To pojačava neizvjesnost izbornog rezultata. HDZ sada ima šansu nakon dugo vremena dobiti vlast u gradu, ali znatno više zato što nema prave konkurencije nego zbog nekog posebno dobrog programa ili kandidata. Kandidatkinji SDP-a na ruku ide što će dobiti dio glasova koje je prethodno dobivao Vlahušić. Međutim, pitanje je hoće li u vrlo kratkom vremenu uspjeti mobilizirati dovoljan broj birača lijevo-liberalne orijentacije da izađu na izbore te da glas daju njoj i njezinoj listi. I kandidatkinja DDS-a Pere Vićana i Mostov Maro Kristić dobit će dio glasova, ali sasvim izvjesno nedovoljno za oblikovanje većine. Bogdanović bi možda bio vrlo zanimljiv kandidat da nije već jednom bio gradonačelnik, zbog čega nije neko svježe lice. Sve su to nedovoljno jaki kandidati i vjerojatno je da će se birači opredjeljivati ne prema njihovim osobnostima i sposobnostima već prema stranačkoj ili ideološkoj pripadnosti, gdje će prevladati negativna motivacija, odnosno glasovanje za nekoga ne zbog njegovih/njezinih kvaliteta, nego da kandidat druge opcije ne bi prošao. Gotovo je sigurno da će biti drugog kruga, kao i to da neće biti jednostavno formirati funkcionalnu većinsku koaliciju u gradskom vijeću”, procjenjuje prof. Maldini.

On smatra da će ovi lokalni izbori u mnogim sredinama biti možda i najneizvjesniji od svih dosadašnjih jer su se u međuvremenu na političkoj sceni pojavili novi politički akteri poput Mosta, Živog zida, ali i mnogih specifičnih lokalnih inicijativa.

