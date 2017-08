BISKUPU KOŠIĆU ODGOVORILI IZ MINISTARSTVA: Sisači biskup prozvao ministra jer je ‘protuhrvatska vlast hapsila branitelje’

Nakon što je sisački biskup Vlado Košić pozvao ministra Božinovića da podnese ostavku jer je “protuhrvatska vlast” u Kninu na proslavi Dana pobjede privela hrvatske branitelje, Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) danas je priopćilo da su “jedini kriterij za postupanje policije važeći zakonski propisi”.

“Sukladno važećim zakonima Republike Hrvatske policija u svom radu djeluje i postupa neovisno. Prilikom utvrđivanja da li neko ponašanje ispunjava obilježja prekršaja ili kaznenog djela, jedini kriterij za postupanje policije su važeći zakonski propisi Republike Hrvatske.

U konkretnom slučaju, policija je Prekršajnom sudu u Šibeniku prekršajno prijavila sedam osoba jer su svojim ponašanjem na javnom mjestu ispunili obilježja prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira uzvikujući pozdrav „Za dom spremni“. Naime, temeljem postojeće sudske prakse, ali i temeljem odluke Ustavnog suda broj: U-III-2588/2016. od 8. studenoga 2016. prihvaćeno je pravno stajalište da uzvikivanje spomenutog pozdrava ispunjava obilježja navedenog prekršaja.

‘JE LI MOGUĆE DA HRVATSKA POLICIJA HAPSI HRVATSKE BRANITELJE?’: Košić pozvao ministra da podnese ostavku



Iz svega ranije navedenog vidljivo je kako je policija prilikom privođenja sedmorice muškaraca u Kninu postupala po važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske”, priopćio je MUP.

Biskup je na svom facebook profilu objavio poruku sljedećeg sadržaja: “Moram vam reći, dragi prijatelji, da me rastužuje to što čitam što govore oni koji su jučer bili u Kninu. Recimo kako je Damir Markuš, hrvatski branitelj hosovac, opisao svoje razočaranje. Je li moguće da hrvatska policija hapsi hrvatske branitelje? Kakva je sad opet ova protuhrvatska vlast koja se usuđuje to činiti u Kninu na proslavi Dana pobjede? Pozivam ministra Božinovića da podnese ostavku!!!”

Policija je u Kninu u subotu privela manju grupu muškaraca, koji su oko 14 i 15 sati na glavnoj kninskoj ulici, Ulici dr. Franje Tuđmana, nekoliko puta viknuli ustaški pozdrav “Za dom spremni”.