BISKUP VLADO KOŠIĆ: ‘Lažnu povijest nametnuli su nam komunisti i oni koji ne vole samostalnu Hrvatsku’

Sisački biskup mons. Vlado Košić izjavio je kako je na današnji dan, 25. lipnja 1991. Hrvatski sabor donio Odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske kao neovisne države no da je već sljedeći dan, 26. lipnja u Glini započeo nametnuti rat i brutalna agresija Srbije na Hrvatsku, u kojoj je stradalo silno mnogo naših ljudi.

Biskup Košić na svetoj misi u Sisiku napomenuo je kako su na dan kad je Sabor donio odluku o nezavisnosti “iz sabornice izišli oni zastupnici koji nisu željeli samostalnu Hrvatsku”.

KOŠIĆ OTKRIO: ‘Psovao mi je crkvu i familiju, a onda napisao: Zaklat ćemo tebe i sve takve idiote uskoro’

Prije saborske odluke na referendumu održanom 19. svibnja 1991. glasovala je golema većina naroda – preko 93 posto, istaknuo je dodavši kako je narod slavio i očekivao da će samostalna država Hrvatska, po demokratski iskazanoj volji naroda, započeti mirno svoj samostalni život. No već sljedeći dan, istaknuo je, u našoj Glini započeo je nametnuti rat, brutalna agresija Srbije na Hrvatsku, u kojoj je stradalo silno mnogo naših ljudi.



Prema podacima Instituta društvenih znanosti “Ivo Pilar”, bilo je 15.970 žrtava rata na hrvatskoj strani, od toga 8.147 palih branitelja, 6.605 ubijenih civila te 1.218 nestalih osoba, od toga preko 600 civila, istaknuo je dodavši kako svi znamo što se i zašto to sve događalo, pa ipak još postoje neki koji to niječu i izvrću činjenice.

Mons. Košić smatra kako bi za Drugi svjetski rat i poraće te za Domovinski rat trebalo konačno napraviti službenu istinitu reviziju povijesti. “Neki se groze riječi ‘revizija povijesti’, naglasio je i dodao kako se još uvijek nameće neistinita povijest koju u svakom slučaju treba revidirati, jer je samo istina temelj svakog razvoja i napretka.

Po Košićevim riječima lažnu povijest o Drugom svjetskom ratu i poraću nametnuli su nam komunisti u Jugoslaviji, a nažalost, rekao je, i događaje iz nedavnog Domovinskog rata iskrivljuju oni koji ne vole samostalnu hrvatsku državu.

To bi trebalo promijeniti, po uzoru na Poljsku koja je donijela tzv. antikomunistički zakon koji zabranjuje veličanje osoba, događaja, simbola iz komunističkog razdoblja, poručio je sisački biskup dodavši kako je to nužno, samo se pitamo, imamo li mi takvu vlast koja će to učiniti, kao što je to učinila Poljska.