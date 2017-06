BISKUP ŽESTOKO NAPAO PREMIJERA PLENKOVIĆA: ‘Koalicija HDZ-a s HNS-om je politička protitucija’

Biskup sisački mons. Vlado Košić poznat je po svojim svojim čestim političkim istupima i tvrdim konzervativnim stavovima, pa nimalo ne čudi njegov neblagonaklon stav prema prošloga tjedna sklopljenoj koaliciji HDZ-a i HNS-a.

On je svoje nezadovoljstvo istom odlučio iskazati i pismom predsjedniku Vlade i HDZ-a Andreju Plenkoviću koje je ujedno objavio i na Facebooku. Biskupov pismo premijeru prenosimo u cijelosti.

“Svojim ste postupanjem doveli Hrvatsku u velike teškoće”

“Poštovani Predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine Andreju Plenkoviću, ovo Vam pismo pišem – ovaj puta javno jer ću pismo staviti i na svoj fb – da bih Vam iznio ozbiljne probleme u koje ste se doveli, a svojim ste postupanjem doveli i čitavu Hrvatsku u velike teškoće.

Ovim koaliranjem s dojučerašnjim neprijateljem – da biste spasili svoju Vladu – Vi ste pokazali potpunu neosjetljivost za osjećaje i za vrijednosti koje gaji većina hrvatskoga naroda. Ovim potezom dobit ćete kratkoročno produljenje života ove Vlade, ali ćete dugoročno izgubiti upravo ono što je bio moto Vaše kampanje: vjerodostojnost! Ja to zovem političkom prostitucijom.



“Molim da više ne ističete da je Vaša stranka demokršćanska”

Vi ste se lišili gosp. Hasanbegovića i gđe Brune Esih, ljudi visoke moralnosti i zavidnog domoljublja, a uzeli ste u svoj klub one koji su zagovornici optužbi na račun hrvatskoga naroda, koji su protiv života, koji nemaju nacionalnog osjećaja. To jest Vaša kompetencija – da odlučujete o strateškoj i personalnoj politici svoje stranke i Vlade kojoj ste na čelu – ali je i pravo nas, običnih građana i birača, koji Vas promatramo i imamo pravo prosuđivati, reći Vam što o tome mislimo.

Molim Vas stoga da više ne ističete da je Vaša stranka demokršćanska – jer od sada, ili barem dok ju Vi vodite, to više nije. Zar je demokršćanski da ste uveli za svoga potpredsjednika čovjeka koji sudjeluje u gay paradi, a riješili ste se čovjeka koji je sudjelovao u hodu za život?

“Vama nije stalo do naroda koji je 86 posto katolički”

U tom kontekstu vidim i katastrofalno zanemarivanje grada Siska, u kojem se prije izbora vodio rat između dviju frakcija Vaše stranke, a što je debelo iskoristila ponovno izabrana drugarica gradonačelnica.

Vama nije stalo do naroda, koji je 86% katolički, i to me brine jer smatram da ste pošli krivim putem te sam imao potrebu to Vam reći, premda se ne nadam da ćete o tome razmisliti i promijeniti stavove, što bih volio. Molim se za Vas, ali me Bog s obzirom na Vas više ne uslišuje.

S poštovanjem! Mons. Vlado Košić, biskup sisački”