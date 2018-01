BIROKRATSKA ZAVRZLAMA: Na ime pokojnog čovjeka stigla ovrha za barku koju je prodao prije 13 godina

‘Rekli su nam da možda brodica ili vez nisu odjavljeni s njegova imena u sustavu, i da pošaljemo izvod iz matice umrlih, smrtni list ili kopiju ostavinske i da račune ignoriramo. To je bilo prije tri godine. Poslušali smo ih. I sad su nam poslali opomenu pred ovrhu. Opet na njegovo ime.’

Dinko Staničić iz Baške vode prije 13 je godina prodao svoju barku. U međuvremenu je preminuo, a njegovoj unuci Lei su 2015. godine počele stizati uplatnice od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a radilo se o naknadi za sigurnost plovidbe i naknadi za upotrebu pomorskog dobra.

‘Prije tri godine smo poslali papire’

Kad se požalila da je barka prodana, a njezin djed pokojni, savjetovali su joj u Ministarstvu da uplatnice čuva, a račune ne plaća. Unatoč tome, sada su poslali opomenu pred ovrhu i to na ime pokojnika. ‘Djed je brodicu prodao 2005. godine, umro prije četiri, a račune imam za 2015., 2016. i 2017. godinu. Za 2014. godinu nemam, ne znam je li dolazilo jer nismo živjeli na ovoj adresi. Rekli su nam da možda brodica ili vez nisu odjavljeni s njegova imena u sustavu, i da pošaljemo izvod iz matice umrlih, smrtni list ili kopiju ostavinske i da račune ignoriramo. To je bilo prije tri godine. Poslušali smo ih. I sad su nam poslali opomenu pred ovrhu. Opet na njegovo ime’, rekla je Lea za Slobodnu Dalmaciju.

Ona sada ne zna tko je osoba koja je kupila djedovu barku, a pretpostavlja da kupac nije barku prijavio na sebe jer je njezin djed, kaže, bio vrlo precizan pa je sigurno obavio odjavu. U opomeni pred ovrhu stoji da dugovanje mora biti podmireno do 19. siječnja, a ako to ne bude učinjeno, pokrenut će se ovršni postupak koji će obvezniku plaćanja prouzročiti dodatne troškove i neugodnosti. Kada je Lea ponovno nazvala broj s uplatnice da bi se požalila, rekli su joj da nije jedina kojoj se ovakva situacija događa, no precizni odgovor Ministarstvo nije dalo.



Neažurirani podaci

‘Prosječno svake godine ispostave se računi za oko 115.000 brodica i jahti, od čega se 75 posto uredno i na vrijeme plati. Za sve one koji to nisu napravili, krajem prošle godine poslane su opomene uz naznaku mogućeg pokretanja ovršnog postupka’, priopćeno je iz Ministarstva za Slobodnu Dalmaciju. Osim toga, rekli su i da je 2014. godine uspostavljen centralizirani sustav obračuna naknada za upotrebu pomorskog dobra i naknada za sigurnost plovidbe, a upravo su te godine počele stizati uplatnice. U Ministarstvu tako još uvijek nisu ažurirali podatke u elektroničkim upisnicama pa zato tamo i dalje ne piše da je Staničić prodao barku, ali i da je u međuvremenu preminuo.

‘Još uvijek postoji značajan broj plovila s neažurnim podacima, pa bismo i sada željeli iskoristiti priliku za podsjećanje vlasnika koji to nisu učinili, da dostave svoj OIB lučkim kapetanijama i ispostavama’, poručili su iz Ministarstva, no Lea je to učinila prije tri godine, a sada je ipak dobila opomenu pred ovrhu.