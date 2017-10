BIRN OBJAVIO: Aerodrom na Krku postao je Pentagonov centar za slanje oružja američkoj vojsci na Bliskom istoku

BIRN (Balkanska mreža istraživačkog novinarstva) objavio je kako je zračna luka Rijeka na Krku postala važan (neslužben) Pentagonov centar za slanje oružja vojsci SAD-a koja se nalazi diljem Bliskog istoka, pa i za slanje oružja pobunjenicima u Siriji.

Od travnja ove godine kroz zračnu luku Rijeka prošao je značajan broj aviona koji su prevozili streljivo te neidentificiranu vojnu opremu za ratove koje na Bliskom istoku vodi Pentagon. Kako su otkrili novinari BIRN-a, u zadnjih pola godine preko Krka je prošlo 14 teretnih aviona punih oružja i streljiva namijenjenih američkoj vojsci na Bliskom istoku.

Iako su priznali kako je ove godine bilo više takvih vrsta letova, u Zračnoj luci Rijeka odbili su odgovoriti na pitanje kakav teret prenose avioni. BIRN smatra kako je do porasta takvih letova došlo zbog Pentagonove odluke o promjeni rute dostave oružja u Siriju. Ona je, naime, prije prolazila kroz Njemačku.

Posljednji let zabilježen prije nekoliko dana

Od travnja ove godine zabilježeno je deset letova Pentagonovih aviona od Rijeke do američke zračne baze u Kataru Al Udeid. Posljednji takav let zabilježen je 25. rujna.



Svaki od njih koristio se specifičnom oznakom ‘CBM’ koja označava da se radi o teretnom prijevozu Pentagona. No, prije slijetanja na aerodrom na Krku ti su letovi imali oznake onih komercijalnih, a to ukazuje na to da su vojni teret zapravo preuzeli u Hrvatskoj. Dokazi kojima raspolažu novinari BIRN-a upućuju na to da se radi o oružju bivšeg Sovjetskog bloka namijenjenom za Bliski istok, piše Balkan Insight.

Iako Katar nije imenovan službeni centar Pentagonovog programa naoružavanja boraca koji se bore s džihadistima ISIS-a, navedeno je kao sjedište za zračne operacije SAD-a za Siriju, Irak i Afganistan.

Transport oružja između Kuvajta i Katara

Registar letova također pokazuje kako Pentagonovi avioni redovito transportiraju vojne zalihe između Kuvajta i Katara, središta za oružje namijenjenog sirijskim pobunjenicima.

Tijekom lipnja i srpnja zabilježena su četiri leta prijevoznika Silk Waya iz Azerbajdžana, a otkriveni dokumenti pokazuju kako su ti avioni dostavili streljivo za oružje sovjetskog tipa iz Azerbejdžana do Hrvatske prema nalogu specijalne Pentagonove vojne jedinice SOCOM.

SOCOM inače kupuje opremu za borce protiv militanata takozvane Islamske države u Sriji, ali i za druge važne saveznike SAD-a. Ta jedinica američke vojske glavni je akter u opskrbi sirijskih pobunjenika oružjem bivšeg Sovjetskog bloka, inače vrijednim do dvije milijarde dolara.

E-mailovi koji su procurili i u posjedu su novinara otkrivaju kako je u prosincu 2016. Pentagon naredio prekid dostavljanja oružja u američke vojne baze u Njemačkoj, jer je Berlin, navode, ‘postao vrlo osjetljiv na dostavu takvog tereta’. Da je Njemačku koristio za prijenos vojnih zaliha u Siriju, Pentagon nije želio potvrditi.

Ipak, američka baza podataka o saveznim troškovima objavila je dokument koji dokazuje da je Pentagon doista koristio baze u Njemačkoj, kao i da je oružje kroz Hrvatsku transportirano u Siriju. BIRN je pronašao taj dokument, a on pokazuje kako je Pentagon prošle godine u rujnu naručio streljivo iz Bugarske koje stoji gotovo 16 milijuna dolara za Irak i Siriju.

Do promjene rute za prijenos oružja došlo je u isto vrijeme kada je Pentagon potpisao ugovor s Agencijom Alan, hrvatskom državnom tvrtkom za oružje. U travnju je sklopljen dogovor vrijedan 12.4 milijuna dolara za oružje bivšeg Sovjetskog bloka.

Na upit BIRN-a o odredištu tog oružja Agencija Alan nije imala komentara, no demantiraju sve navode o nepravilnostima.

‘Čvrsto poričemo svaki zaključak i pretpostavku vaše poruke’, odgovore je Agencije Alan.

Ni Pentagon ni hrvatska Vlada nemaju komentara

Ni Pentagon ni Vlada RH nisu komentirali korištenje aerodroma na Krku kao baze za vojne letove, dok je Ministarstvo gospodarstva izjavilo kako se radi o povjerljivim informacijama.

‘Postoje razlozi zašto ti zrakoplovi dolaze ovamo. Ne dovodi ih zračna luka Rijeka’, izjavio je voditelj zračnog prometa Damir Ružić te dodao kako pritužbi zbog povećanog broja letova teretnih aviona nije bilo.

‘Kao da počinje rat’

Vlasnica apartmana u blizini Zračne luke Rijeka Almira Brtan ipak tvrdi drukčije – kaže kako su se pojedini gosti žalili zbog prelijetanja velikih teretnih aviona te da su se uplašili da počinje rat.

‘Uznemire se, pa ih moramo smiriti i objasniti im da se radi o zrakoplovima. Ljudi na plažama skaču na noge i u strahu gledaju zrakoplove jer im se čini da će sletjeti na njihove glave. Lokalni stanovnici također reagiraju zbog velike buke’, kazala je Brtan, prenosi Balkan Insight.

Je li Pentagon kršio zakon slanjem oružja sirijskim pobunjenicima putem njemačkih zračnih baza bez ispravne dokumentacije, pokazat će istraga koju je najavio javni tužitelj u Njemačkoj. Prema praivlima EU-a, njemački zakon propisuje da dozvole za prijenos oružja moraju imati navedena krajnja odredišta te primatelje pošiljki.

Na pitanje zašto je Hrvatska spremna prihvatiti oružje za Bliski istok koje je Njemačka odbila, službenici u Zagrebu nisu odgovorili.

Ovo nije prvi put da se Zagreb pokazao kao koristan partner američkim naporima u Siriji. Hrvatska je među prvim zemljama koje su opskrbljivale pobunjenike u Siriji, kao kotačić u mašineriji koju financira Saudijska Arabija, a vodi CIA, piše Balkan Insight.