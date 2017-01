BIO NA RUBU ŽIVOTA I SMRTI: Inspekcija zatvorila kliniku za estetske zahvate, pacijentu jedva spasili život

Privatnoj Specijalističkoj ordinaciji za otorinolaringologiju dr. Glušac u Makarskoj Ministarstvo je zabranilo rad nakon operacije obavljene u rujnu koju je jedan 60-godišnjak jedva preživio.

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske zabranilo je rad privatnoj Specijalističkoj ordinaciji za otorinolaringologiju dr. Glušac u Makarskoj nakon niza utvrđenih nepravilnosti u radu, piše Jutarnji list. Riječ je o rješenju koje je tek nedavno stupilo na snagu iako su nepravilnosti utvrđene prije tri mjeseca. Točnije, tada je jedini zaposlenik dr. Branko Glušac izveo trostruku operaciju bez anesteziologa i pacijentu time ugrozio zdravlje i život.

U teškom stanju

Naime, liječnik je 9. rujna izveo istodobno estetsku operaciju kapaka i nosa te liposukciju podbratka, navodno u lokalnoj anesteziji. Ona je umalo stajala života 60-godišnjeg Z. V. kojem je pozlilo tijekom zahvata te je završio u teškom stanju, na rubu života i smrti. Nakon intubacije on je kolima hitne pomoći odmah prebačen u splitski KBC.

U splitskom KBC-u utvrdili su da pacijent ima velike srčane probleme, no uspjeli su mu spasiti život što je potvrdio i ravnatelj bolnice. Kirurzi navode kako je za istodobno obavljanje sva tri zahvata potrebna opća anestezija što ta privatna poliklinika nije mogla imati jer nema zaposlenog anesteziologa, no dr. Glušac tvrdi drukčije navodeći kako se radi o malim zahvatima: “Radim u lokalno potenciranoj anesteziji, imam dovoljno iskustva i znanja da to mogu raditi. Mome je prijatelju kojeg sam operirao toga dana pozlilo zbog srčanih problema, ali to se, nažalost, uvijek može dogoditi”.



‘Sve sam učinio da spasim pacijenta’

S njim se ne slaže Hrvatsko društvo za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Hrvatskog liječničkog zbora koje je na zahtjev Ministarstva da se očituje o ovom slučaju zaključilo kako nije riječ o malim zahvatima. Pritom iz Ministarstva u rješenju poručuju kako je za obavljanje kirurških zahvata propisan i broj djelatnika koji moraju biti stalno zaposleni u ordinacijama u kojima se rade veći kirurški zahvati, a to su uz kirurga anesteziolog i medicinske sestre koji moraju biti zaposleni u punom radnom vremenu pa je po njihovu mišljenju dr. Glušac u prekršaju jer je on jedini zaposlen u poliklinici.

No, dr. Glušac tvrdi da je u trenutku nemilog događaja kod njega u prolazu slučajno bio anesteziolog M.L. iz KBC-a Split, koji mu je i pomogao u spašavanju pacijenata. Pritom ističe kako radi u zgradi Doma zdravlja pa mu je dostupna i hitna medicinska pomoć.

“Sve sam učinio da spasim pacijenta. Nisam znao da ima tako tešku srčanu bolest jer njegov EKG to nije pokazivao. Zaista ne vidim razlog zbog kojeg mi je zabranjen rad. Otorinolaringolog sam s velikim iskustvom i zato mogu raditi sam te zahvate u lokalnoj anesteziji”, zaključuje dr. Glušac koji razmatra pokretanje upravnog spora.