‘BILO JE UŽASNO, ŽENE SU ODVODILI NA SILOVANJA’ Odana počast žrtvama Veleprometa i Ovčare

U okviru Dana sjećanja na žrtvu Vukovara danas su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispod spomen ploče žrtavama Veleprometa brojni Vukovarci i građani iz drugih dijelova Hrvatske odali počast stradalima u ‘najvećem koncentracijskom logoru u Europi nakon 2. svjetskog rata’.

“Kroz ovaj logor prošlo je više od 10 tisuća Vukovaraca od njegova osnutka u rujnu 1991. godine do zatvaranja u travnju 1992. Na prostorima logorima ubijena su 724 Vukovarca, a od preživjelih je velika većina odvedena u logore u Srbiji od Šida do Srijemske Mitrovice pa sve do Niša”, izjavio je predsjednik Udruge logoraša srpskih koncentracijskih logora Danijel Rehak, ocijenivši Veleporomet najvećem stratištem Vukovara nakon Ovčare i najvećim koncentracijskim logorom u Europi nakon Drugoga svjetskog rata.

Rehak je naglasio da za zločine na vukovarskom Veleporometu još nitko nije odgovarao te da je Udruga još 2005. godine podigla kaznenu prijavu s imenima više od stotinu osoba koje direktno ili indirektno tereti za stradanja u Veleprometu.





Brojni su građani danas odavali počast na prostoru Veleprometa, a među njima je bio i Danijel Berghofer – Beli, jedan od šestero preživjelih s Ovčare, svjedok zloglasne “sobe smrti u Veleprometu” i čovjek koji je svoje svjedočenje iznosio Haškom sudu tri puta. Danas je rekao samo “užas, užas, užas”.

Predsjednica Udruge Vukovarske majke Manda Patko također je zarobljena i odvedena na Velepromet. “Dovedena sam u trenirci jer su mi sve uzeli, spavali smo na paletama, nismo se imali čime pokriti, bilo je hladno, noću su odjekivali krici, žene su odvođene na silovanje”, prisjeća se Patko no i dodaje da su nju i supruga prije dovođenja na Velepromet četnici htjeli strijeljati, a da ih je spasio oficir JNA.

U logor na Veleprometu dogurana je u tačkama starica Marica Tadijević, iz njega je odvedena u Rumu gdje je i umrla, a počast njoj i svim drugim žrtvama došla je odati danas njezina unuka Jasna Matijević. “Mama i tata su mi bili zarobljeni i odvedeni u logor u Stajićevo, a bratić mi je ubijen na Ovčari i još se za njim traga”, rekla je Matijević prisjećajući se svojih najmilijih.

Među onima koji su došli odati počast vukovarskim žrtvama, bila je i Danka Dražina iz Škabrnje. “Već šestu godinu mi iz Škabrnje i naši prijatelji iz Zadra dolazimo odati počast žrtvi Vukovara. Prekjučer smo obilježili stradanja u Škabrnji gdje je ubijeno 86 branitelja i civila, a danas smo u herojskom Vukovaru. Patnja je spojila Škabrnju i Vukovar”, rekla je Dražina.

Počast žrtava Veleprometa došli su odati i članovi Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva.

Vukovarci su u povodu obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara kao i sjećanja na stradalima u Veleprometu, u hangaru bivšega vukovarkog logora, priredili prigodnu izložbu fotografija, a župnik Crkve kraljice mučenika u Vukovaru Dejan Čaplar predvodio je misu zadušnicu.

‘Vi ste naš ponos, mi smo vaša snaga’

Pod geslom “Vi ste naš ponos, mi smo vaša snaga” u nedjelju je u organizaciji Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, mimohodom od Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru do 7,5 kilometara udaljenog spomen-obilježja mjesta masovne grobnice na Ovčari, odana počast za 264 branitelja i civila odvedenih iz vukovarske bolnice i ubijenih na tom najvećem vukovarskom stratištu gdje je 2006. godine ekshumirano 200 tijela, a za posmrtnim ostacima preostalih ubijenih još se traga.

“Ovo je deveti po redu mimohod kojim odajemo počast žrtvama strašnog zločina na Ovčari, a za 25. obljetnicu ponovno pozivamo, kao i svih ranijih godina, da se dozna istina o svih 931 nestaloj osobi u Domovinskom ratu, pozivamo zločince od kojih neki još žive u Vukovaru da im proradi savjest i kažu – gdje su naši najmiliji”, poručila je iz kolone predsjednica Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Sandra Milić.

U mimohodu je odajući počast žrtvama Ovčare koračao i ministar branitelja Tomo Medved poručivši da Vukovar ne može i neće ostati sam.

“Odgovornost je svih nas, posebno prema obiteljima, da nestale osobe budu pronađene, a počinitelji strašnog zločina kažnjeni”, rekao je Medved.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava naglasio je da se ovim mimohodom spajaju dvije masovne grobnice, ona na Memorijalnom groblju s ovom na Ovčari te se odaje počast žrtvama agresije na Vukovar 1991. godine i zločina počinjenih nad gradom i njegovim ljudima.

“Moramo biti ponosni na ono što su nam u zalog ostavili svi hrvatski branitelji posebno oni u Vukovaru”, rekao je Penava.

U okviru programa Ovčara-vječna rana pročitana su imena svih ubijenih dok je župnik vukovarske Crkve sv. Filipa i Jakova fra Ivica Jagodić predvodio molitvu.

Program ovogodišnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara završava misom za sve poginule i nestale hrvatske branitelje i civile.