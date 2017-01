BILA TEK STUDENTICA: Kolinda se hvalila radom u diplomaciji ’92., Plenkovićeva reakcija na to je neprocjenjiva

Predsjednica je rekla da je radila u diplomaciji u vrijeme priznavanja Hrvatske, što je, izgleda, šokiralo čak i premijera. U to vrijeme je, naime, bila 23-godišnja studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

PREDSJEDNICA NAGLASILA PRIORITETE: ‘Osigurati ostanak, opstanak i dobrobit naših mladih’

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u dugom je nizu pozdrava poseban uputila diplomatima ‘s kojima je surađivala te 1992. godine’, kada je Hrvatska međunarodno priznata, prenosi N1.

TRAŽE ZAŠTITU ZA KOLINDU: ‘Žele nas vratiti u zagrljaj jugofilskih, staljinističko-boljševičkih struktura’



Najprije je odala priznanje prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, čiji su vizija, hrabrost i odlučnost vodili Hrvatsku prema konačnoj pobjedi. Zatim je pozdravila branitelje i njihove obitelji te Vladu nacionalnog jedinstva.

Pogledaj fotogaleriju

“Pozdravljam svakog hrvatskog diplomata i diplomatkinju s kojima sam imala čast raditi u to vrijeme, koji su se toliko zdušno borili za našu samostalnost i neovisnost. Nisu to bila laka vremena”, kazala je Grabar Kitarović.

Slučajno ili ne, baš u to vrijeme, u publici ju je promatrao profesionalni diplomat Andrej Plenković, aktualni premijer, s nikad razgoračenijim očima.

Plenkovic kad je cuo Kolindu da je suradjivala s diplomatima u vrijeme priznanja RH. KGK je tad imala 23 godine 😂 pic.twitter.com/Muh0zYXOZE — Ilija Jandrić (@IlijaJandric) January 15, 2017

Na službenim stranicama njenog ureda nema ni riječi da se u to vrijeme bavila diplomacijom, što je i očekivano obzirom na to da je u to vrijeme studirala španjolski i anglistiku.

“Godine 1993. diplomira engleski i španjolski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a osim toga usavršava se i u području portugalskog jezik”, stoji na stranici.

Doduše, dalerko od toga da nije prije bila u inozemstvu – kao srednjoškolka. Svoje srednjoškolsko obrazovanje završila je u Sjedinjenim Američkim Državama, u gradu Los Alamos u New Mexicu, gdje je i maturirala.