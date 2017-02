‘BILA JE DOBRA S NJIM I KAD JE ON BIO NAJGORI’: Procurile prijetnje koje je Komšić slao ubijenoj Kristini (18)

Raspliću se detalji strašne tragedije koja se u srijedu navečer dogodila u zagrebačkom naselju Volovčica, kada je 19-godišnji David Komšić s više od 20 uboda nožem usmrtio svoju bivšu djevojku Kristinu, kojoj je sustavno godinama prijetio.

Mladić koji je usmrtio Kristinu policiji je jako dobro poznat. Sin zagrebačkog poduzetnika, vlasnika kafića Metropolis, prošle je godine Mercedesom usmrtio oca osmero djece. Ostao je tek bez vozačke dozvole.

Kristini je redovito prijetio, jednom prilikom ju je nogom udario u glavu, a jednom prigodom joj je ukrao mobitel i ručni sat. On i njegovi pajdaši jednom su je presreli na Bukovačkoj te joj razbili auto, a nju ozlijedili. Imao je zabranu pristupa koju je redovito kršio.

Veza im je bila turbulentna

Susjedi iz zgrade posvjedočili su da su Kristina i David imali u najmanju ruku turbulentan odnos.



‘On je bio istovremeno jako grub, ali i pažljiv prema njoj. Primjerice, za njezin osamnaesti rođendan priredio joj je veliku zabavu u Green Goldu, kupio buket ruža i prsten. Ali bio je općenito otresit, bahat momak i prema drugima, pa tako i prema njoj. Kada bi dolazio po nju pred zgradu, ako se ne bi odmah spustila, počeo bi lupati nogom po vratima i psovati’, ispričali su.

‘Nemaš pojma što radiš, bolje ti je da tako ne misliš, k…o, ubit ću te, ubit ću te sutra’, tek je jedna od brojnih prijetećih poruka koje je Kristina primila između prosinca 2014. i svibnja 2015. godine, piše Večernji. Policija je jednom prigodom rekla samo: ‘Davida nam je već preko glave’.

‘S njim kao da se nitko ne želi baviti’, rekla je majka ubijene koja je bila trudna dva mjeseca s arhitektom iz Pule koji živi na Trešnjevci, piše Jutarnji.

Ujutro je dala iskaz protiv njega, navečer je ubijena

Svoje prijetnje Komšić je ispunio u srijedu oko 22 sata na parkiralištu. Tog jutra Kristina je u tužiteljstvu davala iskaz vezan uz prometnu nesreću koju je doživjela u studenom prošle godine. Naime, tada se u stražnji dio njezina automobila zabio drugi automobil u kojem su, prema tvrdnjama njezine majke, bili David Komšić i tri njegova prijatelja.

‘Četiri dečka prepriječila su mi put, a jedan je izašao iz automobila i nogom razbio retrovizor na mom automobilu te njime razbio staklo s moje lijeve strane. U isto vrijeme drugi je lupao nogama i možda i nekim drugim predmetom po stražnjim vratima. Nakon toga sva četvorica počela su gurati moj auto po nizbrdici te me zabili u kamenu ogradu’, rekla je Kristina tada policiji.

Nakon što je dala iskaz on ju je zvao i molio da budu zajedno, no ona je govorila kako od toga neće biti ništa. Uspio ju je nagovoriti da odu na večeru kako bi se još jednom službeno rastali, ali on ju je ubio kada je doznao da je trudna s drugim.

Nakon što je Kristinu izbo nožem, ostavio ju je u upaljenom autu, otrčao na drugi kraj Volovčice te, kako tvrde svjedoci, nakon ulaska u obiteljsku vilu galamio: ‘Zovite Hitnu, zovite policiju, nisam dobro’, navodi Večernji.

Bila je dobra s njim kad je bio najgori

‘Bilo je samo pitanje vremena kad će joj nauditi. Davidu nije odgovaralo što je odlučila prekinuti i što je u drugoj vezi s dobrostojećim arhitektom iz Pule, koji živi na Trešnjevci i s kojim je bila trudna dva mjeseca. Eto, mogu samo zaključiti da ju je ubio jer je i dalje bila dobra s njime kad je on prema njoj bio najgori. Najmanje ga je tri puta prijavila policiji, bila mu je čak i izrečena zabrana približavanja koja je u međuvremenu ukinuta. Zamislite, pa Kristina i David su djeca. Znaju se od osnovne škole. Prekidali su nekoliko puta. Znate kakva je ta mladenačka ljubav. Prvo ide pa onda ne ide. I tako u krug. Lani kad je slavila punoljetnost i organizirala rođendansku zabavu, David joj je dao prsten i veliki buket ruža.

O vezi s njim nije previše pričala. No, u zadnje sam vrijeme vidjela da je nešto muči. Nakon druženja s Davidom kući je dolazila ljuta’, ispričala je Kristinina majka.

Njezina baka neutješna je. Ispričala je kako je Kristina po dolasku od prijateljice kazala kako ide van, ali da neće dugo ostati. Više se nije vratila.

‘Kad nam je susjed rekao da su nam Kristinu ubili, Vesna je totalno poludjela od očaja, a ja sam se izgubila. Dok su vani obavljali očevid uz tijelo, nama je Hitna pružala pomoć’, ispričala je baka Marija.

‘Nitko ne odgaja dijete da bude ubojica’

Član obitelji Davida Komšića rekao je da su svi šokirani događajem te zamolio da ga se više ne zove za komentare.

‘Mi nismo ni lopovi ni kriminalci, nedobog da vaše dijete nekoga ubije, svima smo u kvartu pomogli, to je dijete napravilo od ljubomore jer s tom djevojkom hoda od sedmog razreda osnovne škole. Mi smo svi užasnuti time što je napravio, ali nitko ne odgaja dijete da postane ubojica’, rekao je Davidov bratić za Slobodnu Dalmaciju. Kazao je kako je čitava obitelji uzrujana.

Komšić će nakon dovršenog kriminalističkog ispitivanja biti priveden uz kaznenu prijavu u Državno odvjetništvo.