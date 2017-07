BIJESNI TURISTI ODLAZE S PLITVICA: ‘Odmor smo puno platili, nije u redu da se sada ne možemo ni istuširati’

U Plitvica Selu i Poljanku odmah uz Plitvička jezera, turisti su nezadovoljni. Tamo već treći dan nema vode.

Problem s nedostatkom vode nije tu zbog toga što nema vodovoda. Mještani kažu da je vodovod namjerno začepljen kamenjem i pijeskom pa mještani moraju problem riješiti uz pomoć cisterni. Jednu cisternu plaćaju 300 kuna.

Turisti, ipak, nisu zadovoljni jer se ne mogu istuširati.

‘Za ovo smo puno platili i to nije lijepo’, rekla je jedna francuska turistkinja.



S obzirom da su za svoj odmor platili, a sada nemaju vode, mnogi od njih otkazuju smještaj i odlaze kućama nezadovoljni, piše Dnevnik.hr.

Naime, cijev na vodovodu s kojeg tamošnje stanovništvo crpi vodu se začepila, a službe još nisu ništa poduzele iako su obaviještene odmah.

Iz vodovoda su tek poručili da rade na otklanjanju kvara.

‘Angažirani smo od strane općine, naime to je vodovod kojim mi ne upravljamo kao javni isporučitelji vodnih usluga, već je to jedan seoski vodovod kojim je do sada upravljao nacionalni Park Plitvička jezera’, rekao je za Dnevnik.hr direktor vodovoda Korenice Hrvoje Kukuruzović.

Iz nacionalnog parka novinarima još uvijek nitko nije odgovorio na upite o ovom problemu.