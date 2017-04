BIJESNI SANADER NAKON PRESUDE: ‘Lažni svjedoci ucijenjeni od USKOK-a dobiju guljenje krumpira’

Na zagrebačkom je Županijskom sudu nakon četiri godine od početka suđenja objavljena presuda bivšem premijeru Ivi Sanaderu i njegovim suoptuženicima u slučaju Planinska.

Bivši premijer nepravomoćno je osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog optužbi da je primio 17 milijuna kuna ‘provizije’ nakon što je Ministarstvo regionalnog razvoja, na čijem je čelu bio Petar Čobanković, 2009. kupilo zgradu u Planinskoj ulici od tvrtke bivšeg HDZ-ova saborskog zastupnika i vlasnika mesnica Stjepana Fiolića.

DONESENA PRESUDA ZA AFERU PLANINSKA, SVI SU KRIVI: Sanaderu 4,5 godina zatvora, mora vratiti 17 i pol milijuna kuna

Ivo Sanader komentirao je presudu, rekavši kako će se žaliti.



‘Jednako kao i one druge prethodne dvije – niti jedan dokaz, osim lažnih izjava lažnih svedoka koji su ucijenjeni od USKOK-a, koji za taj dogovor da mene terete, bez ikakvih dokaza, bilo materijalnih, bilo nekih drugih, dobiju povlastice, dobiju guljenje krumpira!

Pokušat će rušiti presudu

To smo već vidjeli s Čobankovićem, danas smo vidjeli s Fiolićem, i to je to, nemam što drugo reći. Idemo dalje, žalit ćemo se i siguran sam da ćemo, odnosno, ne mogu biti ni u što siguran, ali sam uvjeren da naši dokazi, naše činjenice kako smo ih iznijeli, i ja u obrani i moji odvjetnici u završnim riječima, imaju puno veću težinu nego ovo što je govorio Fiolić’, rekao je bivši premijer.

Visinu kazne nije htio komentirati već je samo rekao kako će je rušiti ‘na višim instancama koje će imati više razumijevanja’.

‘Neke okolnosti ne idu Sanaderu u prilog’

Tu se nadovezao njegov odvjetnik Čedo Prodanović koji je kazao kako kako presuda nije previše iznenađujuća, jer ‘očito pred ovim sudom gospodin Sanader nema šanse’. Upitan zašto Sanader pred ovim sudom nema šanse, Prodanović je kazao: ‘Očito postoje određene okolnosti koje njemu ne idu u prilog’, rekao je Prodanović, prenosi dnevnik.hr.