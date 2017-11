BIJES ZBOG PRESUDE BOLESNOM HUANITU LUKSETIĆU: ‘Iako je zakonski zabranjeno, mnogi poznati Hrvati liječe se uljem indijske konoplje’

Društvo multiple skleroze Primorsko-goranske županije pokrenulo je u četvrtak akciju nazvanu „Osudite i mene“, potaknuto presudom Huanitu Luksetiću na dvije godine zatvora zbog proizvodnje i nelegalnog posjedovanja indijske konoplje, za koju je on tvrdio da je koristi za proizvodnju ulja za liječenje multiple skleroze, želeći potaknuti raspravu o stvarnoj legalizaciji indijske konoplje u medicinske svrhe.

Na svojoj interentskoj stranici objavljivat će ispovijesti anonimnih korisnika ulja indijske konoplje. Do sad je svoju ispovijest objavio 69-godišni muškarac koji navodi da boluje od multiple skleroze već 25 godina, kreće se pomoću invalidskih kolica i bolne spazme je neuspješno liječio tabletama. Počeo je upotrebljavati ulje konoplje te su mu spazmi u nogama popustili, bolovi gotovo prestaju, a fizikalnu terapiju obavlja mnogo lakše i kvalitetnije nego ranije, regulirao je probleme s probavom i potpuno uspijeva otvoriti šaku.

Društvo multiple skleroze PGŽ u priopćenju za javnost, koje potpisuje predsjednik dr. Vladimir Komparić, naglašava da se liječenje konopljom pokazalo učinkovitim kod oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.

SUD U RIJECI BEZ MILOSTI: Oboljeli od multiple skleroze koji je uzgajao marihuanu mora u zatvor: ‘Ne vjerujemo da mu je to bio samo lijek’



„Činjenica je da se neki građani Hrvatske, usprkos zakonskoj zabrani, liječe uljem od konopije, među njima i mnoge javne osobe. Činjenica je da je oboljelima od multiple skleroze terapija još uvijek teško dostupna, uz vrlo ograničavajuće uvjete“, naglašava Društvo. Navodi da bi trebalo legalizirati ono što čine mnogi oboljeli i njihove obitelji, kako bi se izbjegle tragične sudbine poput one Huanita Luksetića.

Cilj objavljivanja ispovijesti je ponovno potaknuti javnu raspravu i nastaviti proces legalizacije konopije, primamo u svrhu liječenja, pri čemu se ne smije zanemariti niti industrijski uzgoj koji je trenutno također previše ograničen, a koji ima velik gospodarski potencijal, naglašava Društvo.

Tajnica Društva Dijana Ivanišević kazala je za Hinu da konoplju koriste neki od članova Društva multiple skleroze, da im ublažava simptome poput bolnih spazama ili grčeva, tremor pa čak i vrtoglavicu. Pokazalo se dokumentirano medicinski da korištenje ulja od kanabisa zaustavlja napredak bolesti u nekim slučajevima, kazala je.

Huanito Luksetić podržava ovakve kampanje i u izjavi za Hinu navodi da će, koliko mu zdravstveno stanje bude omogućavalo, sudjelovati u tome. „Ne radi se samo o meni, tu su i drugi sa sličnim problemima“, rekao je, dodajući svako ljudsko biće ima pravo na život, izbor i samoliječenje.

Luksetić je istaknuo da je za njega indijska konoplja bogomdana biljka koja raste kao i rajčica, luk ili drugo korisno bilje. „Nitko nije umro od te biljke, jer da jest, ja je ne bih koristio“, kazao je.

Zdravstveno stanju mu je različito od dana do dana, te osjeća da je nešto lošije nego ranije. No, naglašava, ulje od indijske konoplje mu je spasilo život. „Smatram da sam učinio čudo za sebe“, rekao je Luksetić. S obzirom da više nema ulja, ni ne uzima ga sad. Pribojava se mogućeg odlaska na odsluženje zatvorske kazne, pitajući se kako to može utjecati na njegovo zdravstveno stanje.

Korištenje ulja od indijske konoplje u medicinske svrhe popularizirao je Kanađanin Rick Simpson koji tvrdi da je na taj način izliječio od raka više od 5000 ljudi, uključujući sebe. Osim raka, ovo ulje liječi dijabetes, arterosklerozu, multiplu sklerozu, epilepsiju, astmu i psirijazu, ističe Simpson. Kaže da ulje može svatko sam proizvesti, ako ima indijsku konoplju te je na svojim službenim internetskim stranicama objavio detaljan recept.

‘SAMO SI ŽELIM MARIHUANOM SPASITI ŽIVOT’: Huanitov odvjetnik – ‘Ovo gonjenje je apsurdno’

Po tom receptu je i Huanito Luksetić proizvodio ulje. Ovaj 39-godišnjak je prve simptome bolesti osjetio u adolescenciji. I prije korištelja ulja od kanabisa se pokušavao liječiti alternantivnim metodama, poput namjernog primanja pčelinjeg otrova, pri čemu su ga pčele ubole oko 5000 puta. Uljem se počeo liječiti 2011. godine i već nakon mjesec dana je osjetio poboljšanja svog zdravstvenog stanja. Do tada mu je kretanje bilo vrlo ograničeno, mogao je uz veliki napor hodati najdulje 100 metara, gubio je osjet u rukama i nogama, otežan mu je bio govor i javljao se dvostruki vid a nakon terapije uljem većina tih simptoma se povukla ili ublažila.

Vještakinja u Luksetićevom sudskom postupku, neurologinja dr. Vesna Šerić, tijekom rasprave je ustvrdila da je moguće da je Huanitu uzimanje ulja kanabisa pomoglo u povlačenju ili ublažavanju simptoma bolesti, kao što su, primjerice, grčevi, povraćanje, vrtoglavica, dodajući da se za to ne može reći da je liječenje. No, subjektivno gledano, pomoglo mu je i život mu je bio apsolutno lakši i kvaliteta života bolja, kazala je.

Huanito Luksetić osuđen je 22. studenoga na Općinskom sudu u Rijeci nepravomoćno na zatvorsku kaznu od dvije godine zbog ilegalne proizvodnje i držanja marihuane radi prodaje, a Goran Zakrajšek osuđen je na 10 mjeseci zatvora zbog pomaganja u tome. Sudskim vijećem je predsjedavala sutkinja Tatjana Čargonja.

Istaknula je da je predmet optužbe vrlo velika količina indijske konoplje, od koje se moglo dobiti ulja za pedesetak mjeseci korištenja, ako je potreban dnevni unos jednog grama, kako je tvrdio Luksetić.

Mogao je uzgajati i manje količine konoplje i od nje dobivati lijek za suzbijanje simptoma multiple skleroze, a da se ne dovede u situaciju da posjeduje čak 15 kilograma marihuane. Navodi iz obrane optuženika nisu dovoljno uvjerljivi za zaključak da je držao toliku količinu marihuane isključivo za vlastite potrebe, ustvrdila je sutkinja Čargonja.

Prema nepravomoćno potvrđenoj optužnici, uzgajao je konoplju te ga je policija kazneno prijavila za posjedovanje 22 kilograma biljke, ali je ta količina smanjena na 15 kilograma, nakon vještačenja u Zagrebu. On se branio da je uzgajao indijsku konoplju i izrađivao ulje zbog liječenja multiple skleroze.

Njegov branitelj odvjetnik Vladimir Gredelj je najavio ulaganje žalbe.