BI LI NOVI IZBORI UISTINU BILI KATASTROFALNI? ‘Iskustvo je pokazalo da političke krize ne utječu značajno na gospodarstvo’

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić rekao je da će negativni utjecaj krize Agrokora na gospodarski rast biti vrlo umjeren te ocijenio da aktualna politička kriza ne bi trebala značajnije utjecati na gospodarstvo, iako su mnogi zastupnici, uključujući i ‘prelomnog’ Tomislava Sauchu, podršku mministru Mariću pravdali upravo najavama gospodarske katastrafoe u slučaju pada Vlade.

Utjecaj afere Agrokor na gospodarski rast je umjeren i mnogo manji od katastrofičnih predviđanja u javnosti i medijima, rekao je Vujčić na konferenciji ‘Hrvatsko novčano tržište’ dodavši da je riječ o relativno malom dijelu BDP-a, prenosi HRT Hinu.

SAUCHA SPASIO HDZ-ovu VLADU I MARIĆA PA OBJASNIO ZAŠTO JE TAKO GLASOVAO: ‘Bila je to najteža odluka u mom životu’

Vujčić kaže kako ne očekuje da će negativni utjecaj Agrokora na rast BDP-a biti značajan nego vrlo ograničen, no da je teško je reći koliki. ‘Ocjenjujemo da bi to moglo biti između 0.3 i 0.4 posto, ovisno o tome kako će se odvijati restrukturiranje’, kaže Vujčić i dodaje da je HNB izvrsno odradio posao u slučaju izloženosti bankovnog sustava prema Agrokoru, iako Most za situaciju u vezi s ministrom financija Zdravkom Marićem i Agrokorom smatra odgovornim upravo i HNB.



‘Izloženost bankovnog sustava prema Agrokoru na razini je koja ne ugrožava financijsku stabilnost. Da HNB to nije napravio i dobar posao u zadnje četiri godine danas bismo imali puno veću krizu koja ne bi bila samo kriza u realnom, nego i financijskom sektoru’, tvrdi Vujčić i zaključuje kako je iskustvo s političkim krizama posljednje dvije godine također pokazalo da one nisu značajno utjecale na gospodarstvo.

NOVI UDAR BOŽE PETROVA NA HDZ I PLENKOVIĆA: ‘Ja sam čist pred Bogom i narodom, a premijer laže! Saucha? Neka to Plenković objasni’

Vujčić je najavio da se u 2017. očekuje nastavak povoljnih kretanja na tržištu rada i rast zaposlenosti, ali da ni u ovoj godini Hrvatska neće doseći 1,5 milijuna zaposlenih.

‘Kao posljedica rasta plaća i promjena u poreznom sustavu, raste i osobna potrošnja’, rekao je guverner te naglasio da je osobna potrošnja, uz rast izvoza, glavni izvor rasta BDP-a.

‘Došli smo u situaciju da je prvi puta od 2007. udjel duga u BDP-u značajno pao, koliko zahtjeva procedura prekomjernog deficita, i zato očekujemo da ćemo ove godine izaći iz nje’, rekao je dodavši da se nakon toga može aktivirati eurostrategija.

DO SADA NIJE HTJELA NIŠTA KOMENTIRATI, NO ŠTO ĆE REĆI SUTRA? Predsjednica ujutro sjeda za stol s čelnicima stranaka