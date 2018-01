BEUS RICHEMBERGH OTKRIO TKO MU JE PRIJETIO SMRĆU: ‘Džaba ste krečili, ne možete me ušutkati. I dalje ću vam ići na živce’

“Neslužbeno mi je priopćeno da je policija ušla u trag četvorici ‘junaka’ koji su meni i obitelji prijetili likvidacijom”, napisao je na Facebooku Beus Richembergh, dodajući kako dotične ‘junake’ sada očekuje prijava DORH-u

Nakon što je GLAS-ov zastupnik Goran Beus Richembergh primio stotine primitivnih uvreda te prijetnje smrću jer je na Facebooku za čin generala Slobodana Praljka napisao da je samoubojstvo izvršio pravomoćno osuđeni ratni zločinac te da vrh HDZ-a minutom šutnje za Praljka u parlamentu pokušava instrumentalizirati Hrvatski sabor, danas je objavio na svom Facebook profilu kako je dobio informaciju da je policija ušla u trag osobama koje su mu prijetile likvidacijom.

‘Ne možete me ušutkati’

“Neslužbeno mi je priopćeno da je policija ušla u trag četvorici ‘junaka’ koji su meni i obitelji prijetili likvidacijom. Očekuju ih prijave Državnom odvjetništvu, a za to kazneno djelo im je zapriječena kazna do tri godine zatvora. Dakle, dragi ‘obožavatelji’, osobito vi koji ste pogonjeni ‘kršćanskom ljubavlju’, opremljeni avatarima svetačkih sličica i proustaških insignija, pripadnici ‘minken-bojne’ i koji ste mobilizirani preko opskurnih filofašističkih i klerikalnih grupa na društvenim mrežama, džaba ste krečili jer me ušutkati ne možete. I dalje ću vama i vašim mentorima redovito ići na živce. Želim vam prosvjetljenje u čovjekoljublju, mir u srcu i red u glavi”, napisao je Beus Richembergh.



“Primio sam stotine ogavnih i primitivnih uvreda. One idu s rizicima obavljanja javne dužnosti i koliko god to bilo teško prihvatiti jer su odraz loše političke kulture spadaju u slobodu izražavanja, slobodu govora. Međutim, otvorene prijetnje smrću proslijedio sam policiji na daljnje postupanje. Oni će valjda utvrditi jesu li ozbiljne ili ne”, komentirao je ranije GLAS-ov zastupnik o prijetnjama koje je dobio.

U izjavi novinarima u Saboru kazao je da je dobio konkretne prijetnje koje su usmjerene na njega i članove njegove obitelji, kao što su fotografije pištolja te poruke u kojima stoji kojim kalibrom metka će mu presuditi.

“Ja se naravno ne bojim jer oni koji tako prijete i na takav način istupaju uglavnom su zekani, ali nije na meni da se junačim i o tome sam obavijestio policiju. To trebaju napraviti javni dužnosnici. Uvijek, jer je to kazneno djelo i mi smo dužni takve stvari prijavljivati”, kazao je zastupnik GLAS-a.