BEUS RICHEMBERGH: ‘Novi zakon o braniteljima jedan je od najnemoralnijih zakona u povijesti Hrvatskog sabora’

“Novi zakon o pravima hrvatskih branitelja jedan je od najnemoralnijih zakona u povijesti Hrvatskog sabora. Njime se zapravo do kraja nastoji ubiti potreba čovjeka da se ostvari vlastitim radom i kreativnošću, da bude ponosan na plemenitost svoje nesebične namjere da obrani dom i domovinu, a da za to nikome ne ispostavi materijalni račun jer se s plemenitošću ne trguje”.

Napisao je to na svom Facebook profilu saborski zastupnik Goran Beus Richembergh, no to je samo mali dio njegovog izlaganja u kojem dalje upozorava da se tim zakonom stvara ultimativna socijlna ovosnost u državi, produbljuje nejednakosti i nepravednost države u odnosu prema osobama s invaliditetom, te stvaraju ogromne nove fiskalne obveze.

Richembergh ističe kako će mirovine hrvatskih branitelja od 2018. do 2025. g. ukupno stajati 55,7 milijardi kuna te da će se samo iz proračuna za te potrebe izdvojiti 39,5 milijardi kuna.

Dok taksativno navodi koliko će nas nove mirovine sve stajati, Richembergh zaključuje: “Neodgovornost vlade potencirana je ne samo stvaranjem novih prava i povećanjem broja onih koji će ih moći ostvarivati nego i bezobraznom najavom da će fiskalne učinke ovoga zakona procijeniti tek nakon dvije godine od njegova stupanja na snagu.”