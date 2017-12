BEUS O PRIJETNJAMA NOVINARIMA: ‘Visokopozicionirani huškači žele da strah i mržnja natjeraju građane na apstinenciju’

Goran Beus Richembergh komentirao je prijetnje smrću koje dobivaju pojedini novinari.

Novinari Maja Sever, Vojislav Mazzocco i Nataša Božić Škarić posljednji su u nizu novinara koji su primili prijetnje. Neki su otišli toliko daleko da im prijete smrću. Zastupnik stranke GLAS, Goran Beus Richembergh smatra kako desnica na ovaj način ‘nastoji nadoknaditi one glasove koje nije osvojila na izborima i onemogućiti javnost da je propituje za odgovornost na vlasti’.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

‘Prijetnje smrću novinarima Maji Sever, Vojislavu Mazzoccu i sad najnovije Nataši Božić Šarić, a vjerojatno takve primaju i drugi koji se drznu svoj posao raditi časno i pošteno, dakle profesionalno, znak su vremena političke primitivizacije društva do razine fašizacije. Nema sumnje da u svakome društvu postoji stanovit broj fašista, nasilnika i fanatika. No u demokratskim društvima se takvi drže izoliranima i pod kontrolom, ne pripušta ih se u javni prostor i ne ohrabruje ih se na javno djelovanje. U Hrvatskoj su visokopozicionirani huškači na mržnju tim i takvima odavno poručili da im je slobodno nasrtati na slobode, građanska i ljudska prava kako bi strah i mržnja natjerali čestite građane na apstinenciju. Tako desnica nastoji nadoknaditi one glasove koje nije osvojila na izborima i onemogućiti javnost da je propituje za odgovornost na vlasti. Govoriti i djelovati danas o tome i protiv toga pravi je domoljubni čin jer samo onaj tko čuva slobodu u svojoj zajednici i brani da njom vladaju strah i laž čuva njenu budućnost i smisao života u njoj’, objavio je Beus Richembergh.