CRKVENO PRIHVATILIŠTE IZBACILO BESKUĆNIKA VAN NA CESTU USRED ZIME: ‘Iako nemamo dom, i mi smo ljudi’

Prihvatilište za beskućnike izbacilo je čovjeka na cestu usred zime

67-godišnji Dragutin Dokleja izbačen je usred zime iz crkvenog prihvatilišta za beskućnike Ruže sv. Franje u Rijeci, što je nemoćnog čovjeka zamalo stajalo života. 12. siječnja 2018. godine dovezli su ga u Hitnu pomoć.

“Dolazi kolima HMP. Nađen je u parku kako spava, zakrvavljene odjeće, sasušena krv, ali bez tjelesnih ozljeda. Radi se o osobi koja je socijalni slučaj, nema riješeno stambeno pitanje… Navodi da je izbačen iz prihvatilišta na Kozali prije dva dana, ne zna reći zbog čega… Nema nikakvih primanja, prehranjuje se skupljanjem boca, ranije je vozio kamion, misli da ima 20 godina radnog staža”, pisalo je na formularu riječkog Kliničkog bolničkog centra.

“Četiri mjeseca sam bio gore. Rekli su mi taj dan da tko je pijan neka ide spavati van na klupu. Iz kreveta su me digli. Cijelu noć sam bio na klupi. Počela je kiša pa sam otišao na autobusnu čekaonicu. Sreo sam Lidiju, zvala je hitnu, onda su me odveli u bolnicu. Četiri dana sam spavao vani, a u ponedjeljak sam došao u prihvatilište Oaza i sada sam tamo”, ispričao je Dragutin za Novi list.



Drugi beskućnik psirkočio u pomoć

Priča riječkog beskućnika dirnula je Gorana Raspora, također korisnika prihvatilišta, koji mu je odlučio pomoći.

“Jesam, bio sam ovisnik, i sada se liječim, ali nisam htio okrenuti glavu od onoga što proživljava Dragutin. Znamo se od prije i riječ je o mirnom čovjeku. Odlučio sam mu pomoći i krenuo od šaltera do šaltera. U nekoliko sati sam uspio riješiti mu niz stvari koje su mu nužne. Pa nitko od ljudi iz prihvatilišta u preko 400 dana nije bio u stanju ili nije htio pomoći mu srediti papire za penziju na koju ima pravo od prije dvije godine. Meni je za to trebalo nekoliko sati. Izabrali smo mu i liječnika opće prakse jer ga nije imao, nije imao zdravstveno. Sve smo to riješili”, priča Raspor za Novi list.

Slučaj prijavljen Pučkoj pravobraniteljici

Uvjeren je, kaže, kako su Dragutinu povrijeđena ljudska prava i stoga je slučaj prijavio Pučkoj pravobraniteljici.

“Dragutin bi sigurno bio umro da je dalje ostao vani po ovoj zimi. Odlučio sam upoznati javnost s cijelim slučajem jer ne želim da itko to više doživi. Nije normalno da čovjeka te dobi koji nije agresivan izbace na klupu, u park da se smrzne. Iz prihvatilišta koje bi trebalo biti sklonište za ljude koji su doživjeli to što je doživio Dragutin. Iako smo beskućnici, i mi smo ljudi i nije u redu da se dogodi ono što se dogodilo Dragutinu. Zbog toga sam sve prijavio Pučkoj pravobraniteljici i nadam se da se to više nikada neće ponoviti. Pa i ostali korisnici znaju popiti, ali nisu nemoćni kao Dragutin i nitko ih ne izbacuje usred zime na ulicu da se smrznu”, nastavlja Raspor.

Zbog pomoći dobrog čovjeka Dragutinova budućnost ipak se ne više čini bezizlazna. Ostat će u prihvatilištu Oaza dok se ne riješi njegova situacija s liječenjem koje će vjerojatno nastaviti na Rabu.

Otpušten zbog teže povrede kućnog reda prihvatilišta

Nela Pujić iz Franjevačkog svjetovnog reda koja je voditeljica Prihvatilišta Ruže sv. Franje navela je da je Dragutin Dokleja koristio socijalnu uslugu privremenog smještaja u Prihvatilištu za beskućnike Ruže sv. Franje od 16. kolovoza 2017. godine te da je smješten temeljem zahtjeva Centra za socijalnu skrb Rijeka nakon liječenja o ovisnosti o alkoholu u Psihijatrijskoj bolnici Rab.

“Otpušten je 11. siječnja 2018. godine u jutarnjim satima zbog teže povrede kućnog reda prihvatilišta (dolazak u prihvatilište u alkoholiziranom stanju) i druge pismene opomene. Tijekom boravka u prihvatilištu u više navrata je kršio kućni red dolaskom u Prihvatilište u alkoholiziranom stanju i unosom alkohola u prostorije Prihvatilišta te je odbijao liječenje”, naveli su iz prihvatilišta Ruže sv. Franje.