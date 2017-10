BERNARDIĆ OPISAO PREGOVORE S HDZ-om: ‘Petljaju, muljaju, skrivaju istinu, ništa im ne valja…Pozivam ih da konačno osnujemo Povjerenstvo’

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u srijedu je iz Sabora pozvao da se što prije osnuje saborsko istražno povjerenstvo za Agrokor, upozoravajući da je cijela Hrvatska, uključujući i mirovinski sustav ugrožena zbog Agrokora, pa je osnivanje povjerenstva ocijenio kao imperativ.

“Istražno povjerenstvo u interesu je Hrvatske, svakog petog zaposlenog u Hrvatskoj, svako radno mjesto u svakoj obitelji može ovisiti o dugovima Agrokora. Cijela Hrvatska i mirovinski sustav su ugroženi zbog Agrokora i zato je istražno povjerenstvo imperativ”, poručio je i vladajuće pozvao da se povjerenstvo osnuje što prije.

Za razliku od stranačkog kolege Arsena Bauka, koji sudjeluje u pregovorima s HDZ-om oko osnivanja povjerenstva i tvrdi da su postigli četiri petine dogovora, Bernardić kaže da HDZ postavljanjem uvjeta “skriva, petlja, bježi, mulja, skriva istinu o povjerenstvu”, da Vlada Andreja Plenkovića bježi od problema.

TODORIĆ NE MIRUJE, I ZA VIKEND PRIPREMIO OBJAVU: ‘Je li Dalić ipak lagala cijeli Hrvatski sabor… Jedva čekam Povjerenstvo’



A što je sljedeći korak, da članovi SDP-a ne mogu biti članovi povjerenstva?

Protivi se HDZ-ovu uvjetu da bivši ministri ne mogu biti članovi povjerenstva. “A što je sljedeći korak? Da ne mogu biti članovi SDP-a, da nema povjerenstva? Nikakav uvjet nije da bivši članovi ne mogu biti u povjerenstvu, jer su svi saborski zastupnici i oni sudjeluju u radu povjerenstva”, naglasio je Bernardić.

Za HDZ-ov zahtjev da povjerenstvo s radom počne 15. studenoga kaže kako time vladajuća stranka želi to na svaki način odgoditi. “Ništa im ne valja, sad im ne valjaju ministri unutra, ne valja im sastav povjerenstva, ne valja im rok povjerenstva. Sve što rade je petljanje, muljanje, skrivanje, odgađanje, bježanje od tog povjerenstva. Pozivam ih da konačno osnujemo povjerenstvo i da konačno utvrdimo istinu. Neka dođu na ispitivanje, pa doći će svi. SDP od toga ne bježi jer mi ne skrivamo ništa, a oni će reći što skrivaju”, kazao je čelnik SDP-a.

Nije htio potvrditi da je SDP predložio Orsata Miljenića za predsjednika povjerenstva, a Gordana Marasa za člana, rekavši da o unutarstranačkim stvarima razgovaraju unutar stranke.

IPAK ĆE ISTRAŽIVATI GAZDU: HDZ popustio SDP-u, osniva se saborsko povjerenstvo o Agrokoru

Plenković odbija odgovoriti tko je pisao ‘lex Agrokor’

“O tome ćemo kada budemo blizu dogovora, ali za sada na to ne upućuje nijedna jedina činjenica, jer Plenković konstantno odbija odgovoriti zašto se protivi osnivanju istražnog povjerenstva, tko je pisao ‘lex Agrokor’ i na koji je način on povezan s piscima tog zakona, odbija odgovoriti je li utjecao na ministra policije. Doduše, i ministar policije treba odgovoriti zašto je do sada šutio. Ako se pokaže da je jedan premijer u jednoj zemlji mogao utjecati na istražne i represivne organe, tada će i slučaj Saucha postati jasan”, istaknuo je Bernardić.

Upitan nije li čudno da članovi povjerenstva budu pozvani kao svjedoci, odgovorio je da će svi biti pozvani kao svjedoci, da se nitko toga ne treba bojati, da svatko treba doći, a naročito Ivica Todorić i Andrej Plenković. “Martina Dalić je tu nebitna, ona je samo izvršitelj”, dodao je.

PLENKOVIĆ BRUTALNO SPUSTIO BERNARDIĆU: ‘Zaista svašta priča taj gospodin… njegov domet je par selfija u kupusu’

Na pitanje kako komentira premijerovu izjavu da je na slučaj Agrokor on (Bernardić) reagirao “selfijem” s glavicom kupusa, predsjednik SDP-a je uzvratio da će “uvijek prije strvinarskog fonda i strvinara izabrati kupus, a kupus je dobar, pomaže u liječenju anemije”.

Novinare je zanimalo i kako tumači odgodu posjeta Zagrebu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, Bernardić je kazao da su iz Srbije na račun Hrvatske stigli prilično uvredljivi komentari, što je za svaku osudu, “ali riječ je o nebitnim ljudima u Srbiji i srpskoj Vladi”. “Bezveze se hvatamo na ministre koji nemaju nikakav kredibilitet ni u samoj Srbiji”, kazao je. “Otkad imamo diplomate na čelu države nikada nismo imali lošije odnose sa susjedima”, dodao je.