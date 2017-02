BERNARDIĆ STAO IZA MILANOVIĆA: ‘To je bio normalan službeni put, pustite čovjeka na miru’

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio je u srijedu da je zahtjev Zorana Milanović za zamrzavanjem zastupničkog mandata sukladan ranijem dogovoru i da će ga zamijeniti netko s liste u prvoj izbornoj jedinici, a za njegov put u Albaniju je rekao da je bio “normalan službenim putem”.

Milanovićev zahtjev za zamrzavanjem mandata od 1. ožujka zaprimljen je u Saboru u srijedu ujutro.

“Zoran Milanović je najavio da će se povući još u rujnu, sada to i formalno radi i prema tome, u kontaktu smo bili, obavijestio me, sve je napravio sukladno našem dogovoru i ja u tome više zaista ne vidim nikakav problem”, izjavio je Bernardić novinarima u Saboru, dodavši kako je svejedno počinje li zamrzavanje 1. ožujka ili 27. veljače.

Na novinarski upit tko bi ga mogao zamijeniti, Bernardić je kazao da će se o tome odlučiti stranka i da ima više kandidata. “Ima više kandidata, svi koji su bili na listi prve izbore jedinice vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti Grada Zagreba i Zagrebačke županije koje čine 1. izbornu jedinici”, rekao je.



Put u Albaniju

Bernardić je komentirao i Milanovićev put u Albaniju kazavši da je to bilo normalan službeni put. “Tu je putni nalog, riječ je o službenom putu, posjetu Ediju Rami, predsjedniku Socijalističke partije Albanije i razgovoru oko integracije regije u Europu. Prema tome, sasvim normalna stvar, sasvim normalan put, sasvim normalni troškovi”, izjavio je, ocijenivši da obračunavanje s Milanovićem šteti cijelom SDP-u.

“Mislim da je to na štetu cijelog SDP-a. Mislim da je vrijeme da čovjeka pustimo na miru, da ga mediji puste na miru”, rekao je.

O curenju dokumenata iz SDP-a o putu u Albaniju Bernardić je kazao da je o tome jedan novinar iz 24expressa poslao upit još prije dva mjeseca, tvrdeći da posjeduje službene naloge, ali da se priča tek danas pojavila u medijima. “Što se tiče dokumenata, dolaskom novog poslovnog direktora i novog tajnika stranke neke procedure su sad puno jasnije nego što su bile. Ali ne mogu garantirati i odgovarati za onaj period prije”, rekao je.

Jutarnji list danas piše da je Milanović samo 4 dana nakon gubitka izbora na račun SDP-a odletio u Albaniju “tražiti novi posao” navodeći podatke iz putnih naloga i računa.

Unutarstranačke svađe

Na upit o svađama unutar SDP-a, Bernardić je kazao kako on ne vidi nikakve svađe, već samo različita mišljenja i da je to sasvim normalno za SDP. “Svima savjetujem da puno više energije, entuzijazma, elana ulože u to da pomognemo našim ljudima u pripremi za lokalne izbore”, poručio je.

Nije želio otkriti ime kandidata za gradonačelnika Zagreba, ustvrdivši da će SDP odluku o tome donijeti u zakonskom roku.

Financijski problemi u SDP-u, kazao je, manje su ozbiljni nego stanje državnog proračuna.

Predsjednik SDP-a komentirao je i prepopruke Vijeća za gospodarska pitanja koje je danas predstavila predsjednica Republike. “Nisam ih još vidio ali mislim da je trajalo godinu i pol dan. Ako je to trajalo godinu i pol dana, sigurno je genijalno”, izjavio je.

Saborsku raspravu o ministru znanosti i obrazovanja Pavi Barišiću, kao je kazao, očekuje, u roku 30 dana.