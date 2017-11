BERNARDIĆ: ‘Ako smo u hibridnom ratu, državni vrh to mora i proglasiti, pa ne bi to Plenković bubnuo bezveze’

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u utorak je u Saboru ustvrdio da, “ako postoji dokaz i ako premijer Andej Plenković tvrdi da je Hrvatska u hibridnom ratu, očekuje da se sazovu najviša tijela države i da se proglasi da smo u ratu”.

To je njegova odgovornost, mora poduzeti sve radnje da zaštiti Hrvatsku, poručio je Bernardić.

POJEDINCI IZ VLADE STALNO SPOMINJU ‘HIBRIDNI RAT U HRVATSKOJ’: Stručnjaci objasnili o čemu se točno radi i što se njime pokušava postići

Smatra da premijer mora sazvati koordinaciju na najvišoj razini, informirati i predstavnike oporbenih stranaka i vidjeti što se može učiniti. “Ako je Hrvatska u ratu, Plenković mora djelovati, ne može stajati sa strane i spinati po medijima. Ja ne mogu suditi je li Hrvatska u hibridnom ratu. Ako postoje indicije tajnih službi i iz drugih izvora, pa ne bi to Plenković bubnuo bezveze, onda očekujem da sazove najviša tijela države i da se proglasi da smo u ratu. Ostalo je bježanje i spinanje”, smatra čelnik SDP-a.



U slučaju da smo u ratu, naglašava Bernardić, onda treba skupiti vrh države, skupiti i opoziciju, informirati nas o tome i vidjeti što možemo napraviti u obrani zemlje. “Ako nas netko napada, naš je zadatak obraniti se. Ne može to biti tek ovlaš u medijima, tek ovlaš izjaviti, a nakon toga vuk pojeo magare, to se ne smije događati. Dakle, ako smo u ratu, očekujem da reagira i zaštiti hrvatske nacionalne interese. No, ne vidim da to radi i nije mi jasno što smjera”, kazao je Brenardić.

Na molbu novinara da komentira to što je iz Državnog arhiva Vladimiru Šeksu dojavljeno da novinar istražuje dokumentaciju o njemu, Bernardić je ocijenio da je to jedan od razloga zbog kojih je Hrvatska u krizi.

“Je li Šeks bio suradnik UDBE i upetljanost UDBE u vrh HDZ-a, o tome je li Šeks Plenkovićev glavni savjetnik sada kada su izašle nove indicije da je bio suradnik UDBE, to su stvari, na žalost, zbog kojih je cijela Hrvatska u krizi, kao i današnji pokušaj ukidanja istražnog povjerenstva. To dovodi do zaključka da je na snazi jedna vrlo čudna i mračna aktivnost koja podsjeća na mračne aktivnosti službi prije 30 godina”, ocjenjuje Bernardić.

Istaknuo je da u Hrvatskoj sve treba biti transparentno i ne smije biti tajni i nikakvih pritisaka na neovisnost rada institucija, kao ni na i neovisnost rada medija. “Naš zadatak u Hrvatskoj je, dok se 50 tisuća ljudi iseljava zadnjih godinu dana, a 100 tisuća djece ove godine nije dobilo šansu za bolje obrazovanje i obrazovnu reformu, da osiguramo slobodu medija. Nitko medije ne smije gušiti niti ih sprječavati u radu. Tko napadne medije, napao je Hrvatsku”, istaknuo je Bernardić.