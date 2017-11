BERNARDIĆ POPRAVLJA REJTING, ALI ZNANSTVENI: Postao je pridruženi član čuvene međunarodne institucije koju je pokrenuo Einstein

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izabran je za pridruženog člana Svjetske akademije znanosti i umjetnosti (WAAS) tijekom sudjelovanja na konferenciji o budućnosti obrazovanja koja je prošlog tjedna održana u Rimu.

Bernardić će sudjelovati u daljnjem radu Akademije posebno u projektima koji se tiču ekonomskog razvoja, rješavanja problema nezaposlenosti, uključivanja novih tehnologija u razvoj društva, te promocije ljudskih prava, slobode, mira i dijaloga, izvijestili su iz SDP-a.

Akademija koju su osnivali Einstein, Russell, Oppenheimer…

Svjetska akademija znanpsti i umjetnosti (The World Academy of Art and Science – WAAS) ima 730 članova sa svih kontinenata.



Osnovana je na inicijativu Alberta Einsteina, Bertranda Russella, Roberta Oppenheimera, Harolda Ureya, Pierrea Augera, Harolda Lasswella, Francisa Perrina, Josepha Rotblata i John Boyd Orra, dobitnika Nobelove nagrade, koji je postao njezin prvi predsjednik 1960. godine.

Danas je počasni predsjednik WAAS-a poznati hrvatski znanstvenik s Instituta Ruđer Bošković, akademik Ivo Šlaus.