BERNARDIĆ OŠTRO NAPAO PLENKOVIĆA I MARIĆA ZBOG AGROKORA: ‘Očito je da nešto skrivaju’

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić, komentirajući navode Nacionala o tome da je ministar financija Zdravko Marić znao za situaciju u Agrokoru, kaže da je očito da se u situaciji i krizi u Agrokoru nešto skriva, te upozorava da Vlada pokušava prikriti dramatično financijsko stanje u koncernu.

“Čekamo reakciju premijera Plenkovića. Pa svi su sve znali, sam Marić je sve znao. To za nas nije nikakva nova vijest, oni su sve znali i zato smo tražili smjenu Marića. Bit će zanimljivo što će reći premijer Plenković nakon ovih novih jasnih i nedvojbenih informacija da je Marić duboko upleten u Agrokor”, rekao je danas Bernardić u intervjuu Media servisu.

Na pitanje zašto je premijer “grčevito” branio Marića, Bernardić zaključuje da očito nešto skrivaju, te da građani moraju znati pravu situaciju.



“Očito je da se u situaciji i krizi u Agrokoru nešto skriva, jer do danas nema niti jednog podatka o tome što se događa u kompaniji. Vlada i izvanredna uprava u Agrokoru pokušavaju situaciju prikazati smirenom i sređenom. Farbaju tu trulu jabuku izvana da bi se činila jestivom, ali svi znamo da je trula. Prema podacima s kojima se u javnosti raspolaže, prihodi Agrokora su pali negdje 9 %, a po nekim prognozama to je još dramatičnije, to znači da je bez plaćanja kamata, mjesečna rupa u Agrokoru 200 milijuna kuna, to je nemoguće pokrpati” tvrdi Bernardić.

Ponovio je da je na premijeru da objasni misli li i dalje da Marić nije bio upoznat sa situacijom u Agrokoru. “Možda i ovo izrelativizira, ne bi me čudilo”, rekao je šef SDP-a za Media servis.

Zaključio je da je situacija krajnje ozbiljna i da se ne smije podcijeniti, jer građanima zbog Agrokora visi mač nad glavom.