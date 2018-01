BERNARDIĆ UVJEREN DA GA NA KONVENCIJI NE MOGU SMIJENITI: Ipak, statut stranke otkriva da se šef SDP-a malo preračunao

Osim, što je uvjeren da ga se ne može samo tako smijeniti, predsjednik SDP-a komentirao je slobodu izražavanja, kao i izjavu Ladislava Ilčića i program HTV-a.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić izjavio je u petak kako ga delegati na izvještajnoj konvenciji u veljači ne mogu smijeniti s mjesta predsjednika stranke te da “apsolutno ne razmišlja o ostavci”.

Pokušaj destabilizacije stranke

“Predsjednika SDP-a su izabrali svi članovi i biraju ga svi članovi, a ne konvencija. Ovo je, nakon što je SDP po najnovijem istraživanju narastao za dva posto, još jedan pokušaj destabilizacije stranke, još jedan u nizu spinova i obmana. SDP raste i od sada ćemo o pitanjima vezanima za stranku govoriti isključivo u stranci, jer građani očekuju da rješavamo njihove probleme”, istaknuo je Bernardić.

Na pitanje može li ga se smijeniti na konvenciji, Bernardić je odgovorio: “Ne.” Na podsjećanje novinara da je Arsen Bauk izjavio da je to “teoretski moguće”, Bernardić je poručio novinarima da to pitaju Bauka jer on ne razumije pitanje. Novinari su inzistirali da je i potpredsjednik stranke Peđa Grbin rekao da ne bi htio isključiti mogućnost da se na konvenciji pokrene postupak glasovanja o njegovu nepovjerenju, a Bernardić je uzvratio da je vrlo jasno odgovorio: “Predsjednik SDP-a bira se po modelu jedan član, jedan glas. Znači, konvencija ne bira predsjednika.”



Međutim, članak 32. Statuta SDP-a propisuje da, među ostalim, “konvencija odlučuje o povjerenju predsjedniku/ci”. U istom se članku pojašnjava da “u slučaju kada konvencija izglasa nepovjerenje predsjedniku/predsjednici SDP-a, njemu prestaje mandat i raspisuju se izbori za predsjednika/predsjednicu SDP-a”.

Kampanja za mlade

Upitan zašto se ne bavi bitnijim problemima nego satirom, Bernardić je odgovorio: “Ako niste primijetili, možda vam nije u fokusu, SDP je ovih dana krenuo u intenzivnu kampanju za mlade.”

“Što se slobode tiče, ja zaista vjerujem da je sloboda najveći civilizacijski doseg. Kad se ne bude moglo slobodno govoriti i izražavati ideje, tada ništa u državi nećemo promijeniti. Sloboda je prije svega”, rekao je.

Izjavu Ladislava Ilčića o utjecaju hormona na ponašanje žena ocijenio je “skandaloznom i diskriminatornom”. “On je praktično izjavio da su žene bića drugog reda. Jeste li o ovome pitali Plenkovića? To je njegov koalicijski partner i faktično član njegove Vlade. Ovo je vlada skandala i afera. Sada štite falsifikatore koji vode obrazovnu reformu, a prije su štitili plagijatore”, poručuje Bernardić.

Ostavka vodstva HRT-a i ukidanje tv pretplate

Bernardić se osvrnuo i na prilog u HTV-ovoj emisiji “Kod nas doma” o “genijalnom Zagrepčancu Živku Parcu‘ i njegovu djetinjstvu u Drugom svjetskom ratu”.

“U prilogu HTV-a, slikovito ću opisati, provlačilo se sretno djetinjstvo u NDH, najdraža igračka je figurica Hitlera. Kakav je to prilog? Upozoravam, ako se nastavi na ovako perfidan način veličanje fašizma i ustaškog režima tražit ćemo ostavku cijelog vodstva HRT-a i ukidanje tv pretplate, koju građani ionako preskupo plaćaju. Građani nisu zaslužili plaćati ovakvu javnu televiziju”, zaključio je Bernardić.