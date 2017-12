BERNARDIĆ O OPTUŽNICI PROTIV SAUCHE: ‘Pitajte Plenkovića o njemu, on je sada dio vladajuće koalicije’

Davor Bernardić nije htio komentirati podizanje optužnice protiv nekadašnjeg stranačkog kolege Tomislava Sauche, optuženog u aferi Dnevnice.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić rekao je u vezi s podizanjem optužnice protiv Tomislava Sauche kako novinari za komentar trebaju pitati premijera Plenkovića “jer je Saucha sada dio vladajuće koalicije”, a za moguće buduće koalicijske partnere da su mu “jednako dragi i Metković i Amsterdam”.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić došao je u petak u Novu Gradišku na proslavu Dana grada, kao gost gradonačelnika Vinka Grgića (SDP).

“Nakon godinu dana Hrvatska klizi prema dolje, a zadnja porezna reforma otela je sirotinji iz džepa”, ocijenio je Bernardić u izjavi novinarima.



Pozvao na povećanje minimalca

“Cilj i okvir poticanja razvoja jedinica lokalne samouprave ovisan je o konkurentnosti same zemlje, a to znači da na njemu treba raditi Vlada. U Hrvatskoj hitno treba povećati minimalnu plaću i da se radi za stalno”, rekao je, ističući da je Hrvatsku u godinu dana napustilo 50.000 radnika. “Iz Hrvatske odlaze zbog 500 eura veće plaće. Odu u Austriju, Njemačku da bi mogli izdržati od prvog do zadnjeg u mjesecu”, rekao je Bernardić, dodajući kako SDP želi da do 2020. minimalna plaća iznosi 60 posto prosječne plaće u Hrvatskoj.

Predsjednik SDP-a neučinkovitim je ocijenio i program stručnog usavršavanja jer iskorištava mlade koji, rekao je, rade za minimalna financijska sredstva, a zatim završavaju na ulici. Istaknuo je da treba poticati zapošljavanje mladih, a, kako je rekao, cjelovito rješenje za djecu i mlade SDP će predstaviti sljedeći tjedan.

“Sirotinji, radnicima koji ne vide sunca, koji rade po deset sati daju milostinju od 100 kuna za Božić umjesto da zakonom riješe minimalnu plaću”, rekao je Bernardić, ističući da Plenkovićev povjerenik u Agrokoru i njegovi savjetnici primaju 120. 000 kuna na mjesec.

“Je li to Hrvatska jednakih mogućnosti? Je li to Hrvatska u kojoj ljudi mogu graditi budućnost za svoju djecu? Nije, to je istina”, rekao je Bernardić.

Ne želi o potencijalnim koalicijama

Novinari su predsjednika SDP pitali da prokomentira rezultate Crodemoskopove ankete o popularnosti stranaka po kojima je SDP na drugome mjestu s potporom od 22,3 posto. Bernardić je rekao da će SDP biti vodeća politička snaga jer potpora stranci raste.

O potencijalnim koalicijama, kako je rekao, razgovarat će kad dođe vrijeme za izbore.

“Nećete me posvađati s potencijalnim koalicijskim partnerima, sa strankama u Hrvatskoj koje Hrvatskoj žele dobro. Meni su jednako dragi i Metković i Amsterdam”, rekao je novinarima Bernardić.

Tzv. amsterdamsku skupinu čine Glas, IDS i stranka Pametno.