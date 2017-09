BERNARDIĆ O ČESTITCI BUJANCU: ‘Žao mi je ako je to nekoga zabolilo, ali nisam odgojen da mrzim’

Nakon što je se sastalo Predsjedništvo SDP-a, šef stranke Davor Bernardić iznio je zaključke. Prvi je bio o radu Vlade za koju smatra kako nema adekvatne rezultate.

”Godinu dana je prošlo od dolaska ove trome Vlade bez rezultata. Iseljavanje, nema obrazovne reforme… Predsjedništvo je zaključilo jednoglasno da se sada udara po SDP-u iz svih oružja ne bi li se zasjenio nerad Vlade i skrenulo s pravih problema kao što je poskupljenje struje, zaustavljanje obrazovne reforme i 40 tisuća radnih mjesta koja su ugrožena u Agrokoru. Zabrinuti smo za gušenje medijskih sloboda i ono što se događa na HRT-u. Na to sam više puta upozoravao i zatražit ćemo sazivanje izvanredne sjedice Odbora za medije”, kazao je Bernardić, a prenosi N1 televizija.

Na Predsjedništvu stranke je bilo riječi i o odnosima Hrvatske sa susjednim zemljama.

”S obzirom na sve što smo gledali ovih dana u susjedstvu tražimo sazivanje izvanredne sjednice Odbora za vanjsku politiku. Moramo znati zašto sa svim susjedima u zadnjih godinu dana imamo problema. Otkad diplomati vode Hrvatsku nikad nisu gori odnosi bili”, rekao je.



Upitan kako komentira da se po SDP-u ‘udara’ i iz same stranke Bernardić kaže: ”Neki to rade i iznutra. Žao mi je zbog toga i to moramo prepoznati i osuditi”.

Dotaknuo se i kredita kojeg je SDP uzeo kod Erste banke.

”Hvala vam na brizi za poslovanje SDP-a, poslovanje je stabilno. Što se tiče kredita nije nikakva poslovna šteta napravljena, a direktor je opomenut jer je u jednoj stavci zaobiđen statut. Bilo bi bolje da se ljudi bave poskupljenjem struje nego poslovanjem SDP-a”, kazao je te je dodao kako je za kredit znao, ali kako nije znao za same detalje.

”Naše unutarnje stvari su naše. SDP posluje stabilno i bilo bi bolje da se tako brinete za poskupljenje struje”, ponovio je Bernardić.

Nije izbjegao ni pitanje o čestitci koju je uputio voditelju Velimiru Bujancu povodom njegovog vjenčanja.

”Žao mi je ako je to nekoga zabolilo, ali nisam odgojen da mrzim. Mržnju mržnjom ne možemo pobijediti. Možda mi je to mana u politici, a možda prednost. Vrijeme će pokazati”, rekao je.