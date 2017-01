BERNARDIĆ ‘NEMILOSRDAN’: Saborskim zastupnicima radikalno povećao mjesečne članarine

Predsjedništvo SDP-a u četvrtak je navečer jednoglasno prihvatilo plan restrukturiranja stranke kojim planiraju uštedjeti između dva i tri milijuna kuna na godišnjoj razini.

U SDP-u, pred kojim je otplata devet milijuna kuna kredita, planiraju uštedjeti novom sistematizacijom radnih mjesta, a štedjet će se i na reprezentaciji, uslugama te dijelom na plaćama zaposlenika, doznaje se u stranci nakon sjednice Predsjedništva.

Stranka mora vraćati milijunske iznose kredita kojima su financirane kampanje za parlamentarne izbore 2015. i 2016. godine, dok je na čelu te stranke bio Zoran Milanović.



Kako bi mogli vraćati nepodmirene novčane obveze, Predsjedništvo je odlučilo i povećati članarine svojih dužnosnika, sukladno primanjima. Tako bi članarine SDP-ovih saborskih zastupnika trebale porasti više nego dvostruko, sa sadašnjih 400 kuna na oko 1000 kuna mjesečno, kažu u stranci čije se Predsjedništvo oko te odluke jednoglasno usuglasilo.

Članarine bi trebale porasti i SDP-ovim načelnicima općina i gradonačelnicima, sukladno njihovim primanjima.

Plaće zaposlenih u stranci, koje se sada kreću u rasponu od 4500 do 17.000 kuna, trebale bi se ujednačiti. U najniže plaće neće se dirati, pet do 20 posto smanjit će se plaće do 10.000 kuna, a najviše će se rezati onima s primanjima između 10.000 i 17.000 kuna. SDP ima oko 50 zaposlenih, no otpuštanja, kažu u stranci, neće biti.

Nova sistematizacija radnih mjesta samo je dio restrukturiranja kroz koji će proći cijeli SDP, u kojemu bi trebalo ubuduće biti transparentnije “tko koliko radi”, a 37 SDP-ovih saborskih zastupnika očekuje i više obilazaka terena i komunikacije s građanima.

Nakon što je Predsjedništvo jednoglasno prihvatilo plan restrukturiranja, o njemu bi se u subotu trebao očitovati i Glavni odbor stranke.