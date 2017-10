BERNARDIĆ NAKON PETOSATNE SJEDNICE GLAVNOG ODBORA SDP-a: ”Hrvatska za sve’ naziv je temelja koje ćemo udariti’

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić rekao je nakon petosatne sjednice Glavnog odbora stranke u nedjelju da reformiraju stranku kako bi mogli reformirati Hrvatsku.

“‘Hrvatska za sve’ naziv je stupova i temelja koje ćemo udariti kako bi Hrvatska postala društvo jednakih mogućnosti, što sada nije,” ustvrdio je.

To znači jednako pravo na obrazovanje za sve, da zakoni isto vrijede za sve jer sada ne vrijede jednako za sve, i da imamo društvo jednakih mogućnosti za sve, a ne samo za neke, za ortačke skupine koje sada pljačkaju i iznose novac iz Hrvatske, kazao je. Aktivno radimo na novom programu i Statutu i to ćemo dovršiti do kraja godine, najavio je čelnik socijaldemokrata.

Plan za Agrokor

SDP intenzivno radi na planu za Agrokor jer je jasno da Vlada nije spašavala 40 tisuća radnih mjesta nego samo svoje fotelje, omogućavajući u isto vrijeme lešinarima da izvlače novac iz Hrvatske, što je zbog trgovanja povlaštenim informacijama kazneno djelo, rekao je Bernardić.



U šest mjeseci od Vladina plana restukturiranja Agrokora nismo vidjeli ništa, rekao je. U SDP-ovom planu za Agrokor fokus će biti na zaštiti hrvatske proizvodnje, poljoprivrednika, radnih mjesta i dotok svježeg novca kako bi sustav mogao funkcionirati, kazao je i najavio da bi taj plan idući tjedan mogao “ugledati svjetlo dana”. No moći će ga provesti tek kada preuzmu odgovornost za upravljanje Hrvatskom, istaknuo je Bernardić.

Dug Agrokora visi kao mač nad glavom svakog građanina, upozorio je i napomenuo da SDP ne želi da Agrokor ode u stečaj. Da nas je Vlada u travnju slušala, Agrokor bi danas već bio u procesu restrukturiranja, a događale bi se pozitivne promjene i u poduzećima koje opslužuju Agrokor, kazao je Bernardić. Pozitivne promjene su se događale, kazao je, u mandatu SDP-ove Vlade kada su u procesu nagodbe, do koje pokušavaju doći i u slučaju Agrokor, spasiti 30 tisuća radnih mjesta. Ono o čemu HDZ priča, mi smo to već napravili, za nas je to realnost, poručio je.

Nacrt novog Statuta

Najavio je i da će Predsjedništvo stranke idući tjedan uputiti nacrt novog Statuta u javnu raspravu. Njime se želi postići dodatna demokratizacija, decentralizacija i deakumulacija, odnosno, da se model jedan član – jedan glas proširi na izbor više funkcija, da ljudi odlučuju tamo gdje žive i da se ostvari protočnost u stranci te da puno više ljudi u stranci dobije priliku. Jednostavnim riječima, ovaj Statut znači vlast narodu, vlast bazi, vlast terenu, zaključio je Bernardić.