BERNARDIĆ: ‘Nadam se da će DORH proširiti istragu i na političare i institucije koje su pomagale Todoriću’

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u ponedjeljak je izrazio nadu da se DORH neće zaustaviti samo na uhićenjima članova Uprave nego da će proširiti istragu i na institucije i političare koji su pomogli Ivicu Todoriću u stvaranju Agrokorovog balona koji je preplavio cijelu Hrvatsku.

Dodao je i kako očekuje “ekspres sudsku izjavu i proces”.

Teatralna predstava, bez da itko stvarno odgovara

Najgorim smatra da se odigra još jedna trakavica bez ikakvih rezultata, u kojoj će odgovorni završiti bez ikakve osude, odnosno, guljenjem krumpira, kao što se, kaže, moglo vidjeti u slučajevima Sanader, Vidošević, Polančec.

Nitko nije odgovarao, ustvrdio je Bernardić, samo se napravi teatralna predstava za javnost, hapšenje, ljudi iz DORH-a naprave svoj posao, a na hrvatskom pravosuđu se stvar zaustavi i nitko nikada ne odgovara, što sigurno neće vratiti povjerenje građana u institucije.



Ako se takvo nešto dogodi i u slučaju Agrokor, građani će zauvijek izgubiti povjerenje u hrvatske institucije, ocijenio je Bernardić.

Saborsko povjerenstvo među prvima treba ispitati premijera

Za šefa SDP-a današnja uhićenja dokaz su da saborsko istražno povjerenstvo za Agrokor što prije treba nastaviti s radom jer je svima u Hrvatskoj interes da se istina o Agrokoru utvrdi što prije, a premijer Plenković “treba biti ispitan među prvima”.

Građani trebaju dobiti informaciju tko je sve pomagao u slučaju Agrokor, tko je i na koji način sudjelovao u rastu tog giganta koji je nastao za vrijeme prvih HDZ-ovih vlada, sve do zadnjih događanja, kao što su – tko je pisao lex Agrokor, do stvari koje su se događale poslije, poput teških optužbi na račun ministrice Dalić, premijera Plenkovića i njegova povjerenika Ramljaka, poručio je Bernardić.

Podsjetio je i na “vrlo jasan apsurd” da je Plenkovićeva Vlada dala Todoriću šest mjeseci da pripremi obranu, a on istupa pet mjeseci nakon lex Agrokora i optužuje Vladu, te je pitao je li se Vlada u međuvremenu pokušala dogovoriti ili nagoditi s Todorićem. Također je pitao je li nakon pisanja lex Agrokora bilo sastanaka Todorića i predstavnika Vlade, te pozvao premijera Plenkovića da odgovori na to. Dodao je da Plenković do sada nije odgovorio ni na jedno pitanje koje mu je više puta postavljao i time samo produbio sumnje oko cijelog slučaja.

Jedno je činjenica, ustvrdio je Bernardić, Todorić je aktivirao lex Agrokor, zakon koji je za njega pripremio premijer Plenković i za njega preuzeo potpunu odgovornost.

‘HDZ jednako Agrokor’

Mogućnost da HDZ opstruira rad istražnog povjerenstva Bernardić je komentirao riječima da oni to pokušavaju bacanjem raznih ‘spinova’. Ponovio je da je za građane važno da se utvrdi prava, a ne Plenkovićeva ili HDZ-ova istina o Agrokoru.

BIVŠI ŠEFOVI AGROKORA USKORO PRED ISTRAŽITELJIMA: Ovo su ključna pitanja na koje će morati dati odgovore

Nema apsolutno nikakvog razloga da povjerenstvo ne počne s radom jer se istraga DORH-a odnosi na falsificiranje i zloupotrebu poslovnih izvještaja, zalazi u računovodstveni dio, u koji su upleteni akteri visoki dužnosnici HDZ-a, poput ministra financija Marića, bivšeg predsjednika Vlade Valentića, supruge bivšeg istaknutog HDZ-ovca Canjuge, kazao je Bernardić, zaključivši da je “HDZ jednako Agrokor”.

Povjerenstvo pak treba istražiti čitav niz drugih aspekata, od regulatora, kako se pisao lex Agrokor i što se prije toga događalo te kako je moguće da je HBOR odobrio kredit Agrokoru kad su se već nazirali veliki problemi u tom koncernu, rekao je.

ISTRAŽNO POVJERENSTVO NASTAVLJA ISTRAGU O AGROKORU? Maras (SDP): ‘HDZ ne želi da se sazna istina o lex Agrokor’

Poručio je HDZ-u da ne opstruira rad povjerenstva kako bi se ustvrdila stvarna istina te dodao da će premijer Plenković na sva pitanja, pa i o ostanku ministra Marića, morati odgovoriti već u srijedu kada podnosi godišnje izvješće o radu Vlade.

U godinu dana nisu riješili ni jedan jedini problem, samo ih proizvode, poručio je Bernardić. Ako ne bude jasnih i nedvosmislenih odgovora, onda cijela Vlada mora odgovarati, zaključio je Bernardić.