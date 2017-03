BERNARDIĆ MISLI DA PREDSJEDNICA TREBA IMATI VEĆE OVLASTI: ‘Dajte joj da koordinira tri ministarstva, da imenuje ministre’

Na panel-raspravi o političkom sustavu u Hrvatskoj, održanoj u sklopu Večernjakove konferencije ‘Hrvatska kakvu trebamo’, bilo je riječi o promjeni izbornog sustava i broju izbornih jedinica.

Da bi Zagreb mogao biti jedna izborna jedinica, rekao je predsjednik Sabora Božo Petrov i dodao da ne treba izmijeniti samo izborne jedinice nego i izborni prag i dopunsko glasovanje, piše Večernji list.

Najbolje bi se rješenje o broju izbornih jedinica moglo postići otvorenom raspravom, smatra bivši predsjednik Sabora Vladimir Šeks.

‘Izborne jedinice vrlo su kompleksno pitanje i uvijek se može naći bolji oblik, bolja mreža izbornih jedinica’, kaže Šeks.



Predsjednik SDP-a Davor Bernardić upozorio je na situaciju u kojoj glas u Slavoniji ne vrijedi jednako kao glas u Dalmaciji jer je tamo ostalo manje ljudi. Prekrajanjem izbornih jedinica bi se osiguralo to da svaki glas vrijedi jednako, smatra Bernardić.

Promjena izbornog sustava

Iako bi promjena jedinica možda riješila neke probleme, time bi se stvorili novi problemi, smatra politolog Pero Maldini. Dodaje da bi promjene izbornog sustava uzrokovale previše nestabilnosti, a ističe da smo do sada primijenili već sve modele: kombinirani, većinski i razmjerni. Da sada imamo najmanje loš izborni sustav smatra i predstavnik GONG-a Nenad Zakošek, a sve nakon isprobavanja svih glavnih sustava.

Zakošek smatra da bi uvođenje više preferencijskih glasova dovelo do toga da više ne postoji razlog za koaliranje, no Božo Petrov je istaknuo da je to ipak transparentnije i poštenije prema građanima, piše Večernji.

Manjinski zastupnici imaju teret odlučivanja

Kada je riječ o zastupnicima manjina, Petrov smatra da s njihovih leđa treba skinuti teret toga da oni budu odlučujući faktor o formiranju Vlade.

Predsjednik SDP-a Bernardić pak kaže da je zastupljenost nacionalnih manjina u Hrvatskoj pomak prema svjetskim razmjerima. Osvrnuo se i na sadašnju nemogućnost da gradonačelnik istodobno bude i saborski zastupnik.

‘Nelogično je da župan Ličko-senjske županije ne bude saborski zastupnik, a da to bude gradonačelnik Splita ili Rijeke koji imaju mnogo veće odgovornosti. Trebalo bi to ujednačiti. Sasvim sigurno ne možeš dva posla raditi istodobno jednako kvalitetno’, kaže Bernardić.

Božo Petrov je ustvrdio da nema jake Hrvatske bez jakog hrvatskog naroda u BiH, na što je Bernardić rekao da je promjena političkog sustava potrebna Bosni i Hercegovini.

Veće ovlasti za predsjednicu ili predsjednika?

Kada je riječ o predsjedničkim izborima, govorilo se o izravnom odabiru i onome kroz Sabor. Maldini kaže da izravni izbor ima mnoge prednosti, ali potrebno je definirati i pitanje ustavnog veta, s čim se složio i Božo Petrov, no istaknuo da u Mostu glede toga vladaju različita mišljenja.

Bernardić je rekao da je predsjedniku potrebno dati veće ovlasti kako se sve ne bi svelo samo na protokol.

‘Dajte, na primjer, predsjedniku ili predsjednici da koordinira tri ministarstva. Da imenuje ministre. Ili ćemo izabrati protokolnog predsjednika, a to možemo u parlamentu’, kaže Bernardić.