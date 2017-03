BERINIH PRVIH 100 DANA – SPLETKE UNUTAR STRANKE I OČAJAN REJTING: ‘Nitko nam ne može začepiti usta…’

Na čelu SDP-a novi predsjednik Davor Bernardić nalazi se nešto više od sto dana, no nezadovoljstva u stranci i dalje ne prestaju.

Predsjedništvo stranke čine njegovi ljudi, dok vrh stranke normalno funkcionira. No, u klubu zastupnika SDP-a u Saboru i dalje dominiraju ljudi koji kritiziraju njegovu politiku, a posebno komunikacijsku strategiju za koju kažu da je Bernardić zapravo ni nema, piše Novi list.

SDP i dalje u svim anketama pada, dok je osobni rejting Bernardića na još nižem nivou. Isti kritičari tvrde kako je ulogu lidera oporbe preuzeo HNS-ov Ivan Vrdoljak, budući da Bernardićeve riječi imaju slab odjek u javnosti. Također tvrde i da vrh SDP-a najčešće kasni s reakcijama – sve gori zbog situacije u Agrokoru, a SDP-ovci komuniciraju zakone o minimalnoj plaći, dok HNS istovremeno dijeli lekciji vlasti, tvrde pojedini članovi SDP-ovog kluba zastupnika.

Uza sve to, vrh stranke uporno želi spriječiti kritike iz vlastitih redova, odnosno da prestane rat na društvenim mrežama. Sa sjednice je putem medija unutarstranačkim oponentima poručeno i da nemaju pravo na izdvojena mišljenja ili izdvojena glasanja u Saboru.



‘Nije SDP više stara partija’

‘Zar netko misli da smo u staroj partiji, u komitetu, pa da nemamo pravo na osobni stav?! Netko se zabunio u vrhu stranke, pa nije SDP više stara partija, nema više verbalnog delikta’, rekao je jedan od istaknutijih SDP-ovaca nakon te sjednice.

I na zabranu rasprava na Facebooku dio SDP-ovaca nije dobro reagirao.

‘To ne ide, ne može se ljudima zabraniti da polemiziraju, pogotovo kad je riječ o zatvorenim grupama na Facebooku, tu nitko ne može štetiti stranci jer javnost nema uvid u to’, rekao je jedan od zastupnika.

Nakon glasanja u slučaju Alena Preleca, čovjeka koji je u Saboru zamijenio Milanovića unatoč tome što su na listi ispred njega bile dvije žene, počelo se pričati i ad 17 zastupnika osniva svoj klub te pokreće smjenu predsjednika stranke, piše Novi list. No, oni koji su ogorčeni načinom na koji Bernardić vodi stranku navode kako takvih ambicija nema.

‘Ne organizira se akcija protiv Bernardića’

‘Nema puča, i nitko nema ambiciju biti pučist. Nitko na terenu ne radi na tome da se organizira bilo kakva akcija protiv Bernardića. Da bi se predsjednika stranke rušilo, treba imati većinu u najmanje pet županijskih organizacija, ali na to tome nitko ne radi. Nema mreže, nema strukture s kojom bi se u to krenulo, nitko ne obilazi teren. Ali nitko nam ne može ni začepiti usta ako vidimo da sve ide ukrivo. Ako predsjednik stranke ima rejting od pet-šest posto, i u padu je, onda izgleda da je SDP krivo izabrao, da Bernardić nije taj. Nama je žao što je tako, jer svi želimo jaki SDP na bar 30 posto podrške kao što je bio u Milanovićevo vrijeme, ali ovo ne funkcionira. Pa Bernardić nije uspio čak ni postići dogovor o suradnji s HNS-om i IDS-om nego s marginalcima poput Laburista ili Ive Josipovića, a nije riješio ni pitanje Zagreba. Za to vrijeme podrška stranci u javnosti stalno pada. Mi samo to konstatiramo’, rekao je jedan od ogorčenih SDP-ovaca.

Jasno je da se do lokalnih izbora neće dirati predsjednik stranke, no pitanje je što će biti nakon 21. svibnja, pogotovo ako SDP u Zagrebu prođe loše.

Predsjednik stranke ima premalo ljudi na svojoj strani

Bernardić stoga trenutno radi na tome da dio zastupnika pridobije na svoju stranu. Uz njega su trenutno mlađe stranačke strukture, u prvom redu ljudi povezani s Forumom mladih SDP-a. Može se reći da su suprotstavljeni mlađi članova iz Foruma mladih i iskusniji SDP-ov kadar – oni koji su u vrijeme Milanovića bili u vrhu stranke, poput Igora Dragovana, Milanke Opačić, Ranka Ostojića, Miranda Mrsića, Nenada Stazića, Freda Matića itd.

‘Bernardić živi u stranačkom balonu’

‘Dečki oko Bere nastali su u SDP-ovom »inkubatoru«, kao i on sam. To su ljudi koji su kao vrlo mladi ušli u stranku, doslovno sa 16 godina, uvijek bili zaposleni u SDP-u, nikad nisu radili nigdje drugdje, i o realnom sektoru, a kamoli realnom životu, nemaju pojma. Stasali su u stranci, nemaju druge profesionalne karijere, nisu se prije politike dokazali ni u čemu na profesionalnom planu, i isključivo su vezani uz stranku. Doslovno, čak su i svoje djevojke i žene, te privatne prijatelje našli u stranci, i žive u tom stranačkom balonu. To uključuje i Bernardića, koji jest bio asistent na fakultetu i mogao je nastaviti znansvenu karijeru, ali je već prije 30. godine života odabrao SDP kao svoju profesiju, i evo sad je s 36 godina već predsjednik. No, ti ljudi ne mogu nuditi rješenja za život građana, jer nikad ništa i nisu radili nego se bavili SDP-om i vlastitim napredovanjem u tom sustavu’, rekao je jedan od stranačkih veterana.

Odnosi u stranci se ipak mijenjaju

‘Ne može se više govoriti o dvije sljedbe, odnosi stranci se mijenjaju. Mi smo se generacijski našli, a logično je da se traži kandidat koji će pobijediti, a ne koji će se samo potrošiti’, rekao je Novom listu Bauk nakon sastanka.

Prije dva tjedna klub je umalo srušio Bernardićeve kadrovske prijedloge oko kadrova u saborskim odborima i Milanovićeva nasljednika u klupama Preleca. Tad je doživio i pobunu dijela Foruma žena te velikog dijela zastupnika.

U cijeloj gunguli isplivao je zastupnik za kojeg mnogi smatraju da bi mogao biti prihvatljiv i jednima i drugima – Peđa Grbin. Sveprisutan je, a iza njega je već sad dobar dio SDP-ovaca. Na konvenciji je izabran za potpredsjednika stranke.