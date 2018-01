BELJAK: ‘Plenković je čisti ljevičar, pitajte ga kad je kršten! HDZ? To nije stranka nego organizacija uhljeba i parazita’

Po mišljenju šefa HSS-a, premijer Plenković nema baš nikakve veze s HDZ-om u kojeg se, kaže, učlanio 2011. godine.

Krešo Beljak, predsjednik Hrvatske seljačke stranke, gostujući u studiju N1 televizije, komentirao je stanje u HDZ-u te je tom prilikom predsjednika vladajuće stranke nazvao ljevičarem.

‘Pitajte ga kad je kršten’

‘On nema nikakve veze s HDZ-om, učlanio se 2011. godine u stranku. Učlanila ga je Jadranka Kosor, a cijeli njegov background nema nikakve veze s desnicom, on je čisti ljevičar’, rekao je Beljak objašnjavajuči svoju tezu o ‘lijevom i desnom krilu’ u HDZ-u.

A evo i njegova objašnjenja zašto smatra da je Plenković ‘čisti ljevičar’.



‘Pitajte ga kad je kršten. Ja više neću ništa govoriti. U kojem trenutku se dogodi sklop u glavi da iz ljevičara postaje desničar? Druga je stvar što on ne provodi politike za koje se zalaže. Sigurno se zalaže za ratifikaciju Istanbulske konvencije, a zašto to ne provodi, to je pitanje’, rekao je Beljak.

Dožupan koji je branio župana

O slučaju požeško slavonskog dožupana, Željka Jakopovića, kojeg je suspendirao zbog skandalozne izjave kojom je branio nasilnog župana Alojza Tomaševića, Beljak je kazao kako nema ovlasti nikoga izbaciti iz stranke, ali da je njegova dužnost reagirati.

‘Jakopović je pokušao relativizirati pravomoćnu kaznenu prijavu protv svog šefa, a o njegovoj sudbini će odlučiti stranačka tijela. Mislim da će biti opomena ili slična vrsta kazne, ne mislim da će biti izbacivanja. Ukoliko mu je HDZ šef i misli da je bitnije braniti obiteljskog nasilnika od članstva u najstarijoj hrvatskoj stranci, onda neka se prikloni njima’, rekao je Beljak.

BELJAK SUSPENDIRAO ZAMJENIKA NASILNOG ŽUPANA: Razlog je sramotna izjava u Dnevniku HTV-a

Šef HSS-a kaže kako je razgovarao s Jakopovićem i da mu je prije dva mjeseca rekao ‘da to baš nije tako’. No, detalje njihovih razgovora Beljak ne želi iznositi u javnost.

‘Rekao sam mu što će se dogoditi i zamolio sam ga da ne istupa u javnost, da mu ne padne na pamet štititi to. Nije me poslušao, pa će na predsjedništvu imati priliku obrazložiti. Imamo i organizaciju žena, koja je vrlo aktivna i osjetljiva na obiteljsko nasilje. Politika HSS-a je nulta stopa tolerancije prema obiteljskim nasilnicima’, dodaje Beljak.

Drvlje i kamenje po HDZ-u

Kaže i kako mu je žao što ‘Plenković više drži do toga da imaju župana, nego da osude obiteljskog nasilnika’.

‘ Oni traže da da ostavku, kako bi se mogli raspisati novi izbori i kako bi dobili novog župana. S druge strane, vrlo je licemjerno kad to traže od Tomaševića, s pravom zbog pritiska javnosti, a s druge strane ne traže isto od Sauche u Saboru, koji je optužen za teže djelo, a ništa ne rade. HDZ nije stranka, nego organizacija uhljeba i parazita’, zaključio je Beljak svoje gostovanje na N1.