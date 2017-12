BELJAK: ‘Čuo sam o sebi najgrozomornije stvari, od toga da sam klošar pa do priče da sam ratni zločinac’

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak često je optuživan da je u mladosti krao kazetofone iz automobila, no on tvrdi kako je to apsolutna neistina te da on nikada nije optužne niti osuđen za takvu krađu. Požalio se kako se te priče nikako ne može otarasiti.

U intervjuu koji je dao za 24sata Beljak je rekao kako često o sebi čuje negativne stvari, no krađa kazetofona nešto je što se cijelo vrijeme provlači kroz javni prostor.

‘Čuo sam brojne laži o sebi, a jedna je da sam provaljivao u aute i krao auto kazetofone. To nije istina. Takve stvari me izbacuju iz takta. Krešo Beljak nikada nije ukrao ni jedan kazetofon niti je za to optužen ili osuđen’, rekao je te dodao kako je čuo najgrozomornije stvari o sebi – od toga da je ratni zločinac do toga da je klošar.

‘Najgora je ova stvar o kazetofonima koja je postala opće prihvaćena. Ne mogu se od toga obraniti’, dodao je.



Iako ima snažne reakcije u Saboru, kaže da se nikad ne bi fizički sukobio s političkim protivnicima.

‘Fizički sukob što se mene tiče je nemoguć. Davno sam prošao priču oko samokontrole. Sudionik sam Domovinskog rata, ozbiljan sam čovjek, otac troje djece i ne pada mi na pamet potući se s bilo kime. To je još jedna stvar koju mi pokušavaju imputirati upravo oni koji su nakon par dana napali kolegu Pernara i gađali ga nepoznatim predmetima’, rekao je Beljak.

Smeta ga činjenica da mu priče o krađi imputiraju HDZ-ovci.

‘Smeta e neistina i izvrtanje činjenica. Oni koji su popljačkali cijelu državu, a to je HDZ što je svima jasno, oni se nekome usuđuju govoriti da je lopov. Bilo je tu spominjanja obitelji i svega, skupilo se u sekundi i čovjek eksplodira. Kad nađem vremena naći ću dobrog odvjetnika i napisati puno tužbi protiv svih koji puštaju laži o meni u javnosti’, ispričao je Beljak.