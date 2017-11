BAUK O PLAĆANJU ČLANARINE ZA MILANOVIĆA: ‘Vratit će on to kad-tad’

Bivši ministar uprave u Vladi Zorana Milanovića, i sadašnji saborski zastupnik iz redova SDP-a, Arsen Bauk odgovarao je na blic pitanja u kojima je otkrio razloge zbog kojih je stranci uplatio članarinu za Zorana Milanovića.

Nedavno se u medijima pojavila informacija prema kojoj bivši šef stranke, Zoran Milanović, nije uplatio članarinu, a s obzirom na to da je nedavno donesena odluka prema kojoj se svi oni koji ne plaćaju članarine moraju izbrisati s popisa članova čime prestaju bit članovi SDP-a, Arsen Bauk je uplatio članarinu u ime Zorana Milanovića.

MILANOVIĆ PREŽIVIO ČISTKU U SDP-u: Bauk ga spasio, međutim dug mu je i dalje ‘papren’

Bivši predsjednik SDP-a Zoran Milanović navodno ne plaća članarinu SDP-u i to već 21 mjesec što znači da ni kao šef stranke nije ispunjavao tu dužnost.



Arsen Bauk je podmirio dio Milanovićeva duga, odnosno točno onoliko koliko je bilo potrebno da ovaj ne upadne u skupinu s više od godinu dana neplaćanja članarine. Bauk je tako iskeširao 200 kuna.

‘To je bio trostruki prosvjed i jednostruka šala. Prvo, riječ je o stvari poznatoj vrlo uskom krugu ljudi u SDP-u koja je izašla u medije, čime je nanesena šteta stranci. Drugi razlog za prosvjed je što uopće dolazi do brisanja članova zbog neplaćanja članarine. Treći je činjenica što se Zoran doveo u tu situaciju. Što se šale tiče, to sam mu malo vratio jer me je znao ponekad zezati o bračkoj štedljivosti. Naravno, to sam napravio nakon što sam ga pitao slaže li se s tim, a on mi je rekao da platim. Vratit će on to kad-tad’, rekao je Arse Bauk u blic intervjuu za 24 sata.