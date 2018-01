BAUK O HORMONIMA U POLITICI: ‘Nadam se da će premijer imati dovoljno testosterona da u proceduru uputi Istanbulsku konvenciju’

‘Kada ga nije smijenila, sebe je izložila poruzi i kritici, ali to je od danas njen problem. Kad ni premijer nije smijenio takvog savjetnika, a to nije učinio jer je taj jedan glas jako bitan, onda je na nama da zbog toga kritiziramo i potičemo i dalje da se ispuni najava i ratificira Istanbulska konvencija.’

Današnja je saborska sjednica već tradicionalno počela stankom koju je zatražio Klub zastupnika SDP-a.

SDP zatražio stanku ‘kako bi raspravili o testosteronima u hrvatskoj politici’

‘Klub SDP-a traži stanku kako bi nešto rekli o presudnoj ulozi estrogena, progesterona i testosterona u hrvatskoj politici’, rekao je SDP-ov Arsen Bauk. Odgovor je to na izjavu HRAST-ova zastupnika Ladislava Ilčića od prije nekoliko dana, kada je u svojem predavanju studentima o Istanbulskoj konvenciji govorio, među ostalim, o ženskim hormonima.

‘Žene, za prvog dijela ciklusa kad je estrogen dominantan, boljeg su raspoloženja, u progesteronu su malo mirnije, onih par dana prije menstruacije kada su u PMS-u, uhvati ih malo testosterona, e onda su… Da sad ne ulazim u tu temu. Hormoni utječu na raspoloženje i osjećaje. Muški i ženski mozak drugačije razmišljaju i drugačije percipiraju stvari. Promjena spola je zapravo nemoguća’, rekao je Ilčić. U Saboru je najprije Željko Glasnović ustvrdio da u Hrvatskoj još uvijek vlada ‘profesionalna velikosrpska agitura’, a Bauk je, kako bi ‘se smirio nakon takvih izjava’, rekao da nitko jučer nije reagirao na Ilčićeve izjave. Dodao je da se od ministrice kulture Obuljen, čiji je Ilčić pomoćnik, očekivalo da ga smijeni.



Bauk: ‘Ja sam protiv ideologije koju promiče ministrica Murganić’

‘Kada ga nije smijenila, sebe je izložila poruzi i kritici, ali to je od danas njen problem. Kad ni premijer nije smijenio takvog savjetnika, a to nije učinio jer je taj jedan glas jako bitan, onda je na nama da zbog toga kritiziramo i potičemo i dalje da se ispuni najava i ratificira Istanbulska konvencija. Razlog za to je suprotstavljanje rodnoj ideologiji kojoj smo u zadnje vrijeme izloženi. A to nije ono što Ilčić kaže da je rodna ideologija’, kazao je Bauk u Saboru pa se osvrnuo i na nedavnu izjavu ministrice obitelji Nade Murganić.

‘Kad je Bog stvorio ženu, dao joj je usisavač, peglu i kuhaču. To je rodna ideologija koju je najbolje sažela ministrica kad je rekla: ‘Tako vam je to u braku’. I ja sam protiv te ideologije! Pristajanje na ovakve stvari čini nas neodgovornim političarima’, kaže Bauk i ističe da se nada da će premijer i predsjednik Sabora imati dovoljno testosterona da Istanbulsku konvenciju upute u saborsku proceduru.