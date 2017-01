‘BAŠ BI TE VOLIO LIZAT ISPOD PAZUHA’: Hrvatska novinarka ispričala kakav teror trpi od jezivog seksualnog manijaka

Proučavanje oglasa u kojima se nudi štošta novinarku Slobodne Dalmacije stajalo je privatnog mira. Za vrat joj se priljepio ‘lizač pazuha’ koji ju je kontaktirao i danju i noću. Odustao je tek kad je zaprijetila policijom.

‘Tražim curu do 25 godina koja bi dala da joj ližem dlake ispod pazuha. Dam nagradu ja momak 34 god.’ Ili: ‘Tražim curu koja bi mi dala da joj ližem nožne prste dok je u štiklicama ja momak 34. g.’.

To su samo neke od ponuda na oglasniku među kojima se u društvu uslužnih djelatnika u sektoru keramičkih radova nalazi obdareni pastuh sklon starijim damama, pa dečko koji bi za intimne susrete rado upoznao dominantnog muškarca, gospodarica potrebita pokornog kmeta, i tako dalje.

Novinarka Slobodne odlučila je ispitati što stoji iza takvih oglasa i nazvala 34-godišnjaka s početka priče te došla do zaključka da ne mora uvijek sve završiti zabavno. Na vezi se našao muškarac koji glasom odgovara nekom starijem i nakon kratkog razgovora rečeno mu je da će ga nazvati ‘ako se odluči’. No, on nije odustajao i novinarki je u iduća dva dana, na službeni mobitel s kojeg ga je zvala, i tijekom dana i noći poslao desetke poruka od kojih joj se, kaže, okretao želudac. Odustao je tek kad mu je zaprijetila policijom.



Lov na novac za uzdržavanje

‘Ana 58. godina, vatrena crnka, bogata povratnica traži muškarca za druženje u njezinom prostoru u Splitu. Šifra: JAHTA ili ‘oderi me nježno’. Drugi je to provjereni oglas iza kojeg stoji tek nesretna nadničarka koja će uzdisati za što više kuna.

Ima i oglasa u kojima se nudi posao života ili kuću kao naknadu za doživotno uzdržavanje neke osobe. Iza jednog od takvih u kojem se nudi nekretnina na moru u kojoj živi jedna starica, ne stoji agencija kako je naznačeno ve tek govorni automat koji traži do zainteresirani ostavi poruku. Jednadžba je, zapravo, lako rješiva: nema ni starice, ni kuće uz more, nema čak ni nekoga iz ‘agencije’. Samo, je li, dovitljivac koji se dosjetio kako zaraditi kunice na najsiromašnijima, i to ne onima koji pucaju na niske strasti, nego dakle onima željnim posla i rješavanja egzistencijalnog pitanja.

Stoga, navodi list, pri biranju telefonskih brojeva u oglasnicima treba biti oprezan, osim ako vam se baš ne zabavlja, ali onda treba paziti jer si za vrat možete navući nekoga koga se nećete baš lako moći riješiti.